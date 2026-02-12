新聞眼／飲鴆止渴 教部病急亂投醫
國內中小學近期面臨嚴峻師資荒，自然、資訊等更是缺師重災區。事實上，在退休潮、少子化等雙邊夾殺，缺師隱憂早已於數年前埋下。面對缺師壓力，教育部近來連番出招，先是放寬專技教師制度，如今又打算鬆綁師培課程抵認大學畢業學分，然而站在師資培育專業的角度，兩項作為卻形同飲鴆止渴，病急亂投醫。
以放寬「專技教師」制度為例，具業界工作經驗六年符合一定資格者，經審核後可擔任學校專技教師，且只要在任職二年要修完八個學分的教育專業學分即可。不過業界人士雖有專業知識，卻不見得有能力將知識轉化為有效教學，尤其未經過完整訓練，可能不了解課綱，亦不了解班級經營。
再者，師培小學師資類科教育專業課程最低應修學分從四十減為卅，並可折抵部分畢業學分。教育部盼求精簡，破除過去修讀教程學分龐雜、曠日廢時的問題，但卻看不到精簡下的專業精準度。
缺師非單一年度的偶發現象，年改後教師一職失去了過去優渥的退休制度，加上又未擬定法制化的調薪機制，使教師薪資跟不上通膨，與科技業、金融業等行業相比更是明顯落差。教學現場日益複雜，各種評鑑、計畫、雙語教育、融合教育都有賴教師推行，資訊科技下帶來的學生問題亦由教師承擔，更別提親師衝突、校園濫訴等問題。
當職場吸引力不佳時，降低門檻並不會增加留任意願，反而可能傷及師培專業的嚴謹形象。尤其若各校採認標準不一，學分抵免過度彈性，學位內涵勢必出現落差。
師資培育的核心在於專業能力與教學實務養成，而非單純補足人數。教育部若真心解決師資荒，應正視體制誘因與職場環境，重建教師專業尊嚴，而非在培育環節反覆鬆綁。當政策著力於「如何更快進場」，卻忽略「為何不願進場」時，最終受害的，將是學生受教權與整個教育體系。
