教程專業課程擬納畢業學分　教團籲：精準統整專業

為了解決教師荒，教育部擬放寬師培課程抵認大學畢業學分。全國教師工會總聯合會談到，師資培育課程需要的是專業的精準統整，而非單純的精簡學分數，師培解方一定要有永續性考量，再者，要鼓勵學生修讀師培課程、確保教學人力穩定，還是要從提升教師待遇、改善職場環境做起。

教育部研議放寬修習各師資類科教育學程專業課程科目、學分數，設有師資培育中心的大學得自行採認抵免其學碩士主修、輔修畢業學分。

全教總專業發展中心執行長葉明政表示，師培學分歷來都較多，還有開課、修課上的衝突與限制，加上過去師培學分較缺乏彈性，學生修讀的時間多半較長，站在實務導向觀之，應會受到師培生的支持。但站在普羅大眾的立場，應還是期望老師要有更嚴格、扎實的訓練，屆時如何鬆綁還是要看各大學如何認定，但建議師培課程專業應是「精準」統整，而非單純地精簡學分。

葉明政也指出，學校屆時的標準可能也不一樣，如師範體系學校有較強烈的堅持，採認、抵免空間可能不大；但評估也有學校會更傾向開放，鼓勵學生盡量取得資格。但真的想讓解決眼前問題，教育部還是應該改善教師待遇、提升職場環境，彈性方案能否起作用，還要再觀察。

台師大學生黃莨騰雙主修心輔系與公領系，他談到，教程課程能抵免自由學分應還是好事，學生願意修讀師培，有證照的老師就會愈來愈多。又現在也有很多無證教師，教育部也能思考，無證老師可以如何增能，而非一直停留於開講座請老師去上課。

代理教師工會理事長黃湘仙則表示，教育部想緩解學士階段的門檻，解決過去「修太滿」的問題，門檻低一點就會有多一些的利多，畢竟缺老師已經是國際型的趨勢。