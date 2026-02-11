教程專業課程擬開放抵免畢業學分 學界評「一魚二吃」難解缺師問題
中小學近年面臨師資荒，教育部愈修正「大學設立師資培育中心辦法」第10、第12條，研議讓設有師資培育中心的大學可自行增訂教育專業課程科目與學分數，折抵主修、輔修學士課程與學分，如抵認自由學分、通識學分等。但學界直言，此舉讓學生「一魚二吃」，但無助於解決缺師的根本問題，甚至是不再認為師培課程是嚴格的專業。
教育部說明，為確保教學人力穩定，放寬修習各師資類科教育學程專業課程科目、學分數，設有師資培育中心的大學得自行採認、抵免其學碩士主修、輔修畢業學分，例如可折抵跨領域學習學分課程、彈性課程或通識課，學分抵免事項應列入學則並報教育部備查。
台師大教育系特聘教授林子斌談到，目前學士學分略可分為專業學分，如科系專業必、選修，以及一部分的自由學分，用以鼓勵學生跨系修課等。過去師培學分不能計入自由學分，但修法後能計入，大學也能將師培課程當作通識，鼓勵學生嘗試，也許接觸後會想當老師；真的沒興趣，就認列一般通識計。
林子斌形容，此採認抵免形同「一魚兩吃」，但沒有解決真正的問題。過去師培生不介意多花一年修讀教程再花半年實習，在於老師待遇好，多投資一年半即有好工作，即便學分費收得高還是願意來，可見完全不是學分外加或內含的問題，而是未來的工作待遇已不如人。
林子斌也指出，「試想，衛福部會跟外界說醫師培育相關課程能採認為通識嗎？」在於制度放得愈鬆，代表主管機關認為專業領域度愈低，可見主管機關不再認為師資培育是嚴格的專業。
而台師大師培學院師資培育課程組組長葉怡芬則談到，以中等學校教程為例至少需修讀26學分，過去教育部多認為26學分必須獨立於畢業學分128外，但實務上學生常碰到撞課、出國見習等問題，有時想準時畢業又只差一兩門課，無法修完就非常可惜。
葉怡芬指出，評估此舉對學生而言仍有鼓勵的作用，「能嘗試的人會變多。」鼓勵其取得擔任教師的資格，而想多修課的學生也還是會多修。
另外，教育部也愈放寬各師資類科教程最低應修學分，國小師資類科從至少40學分減為30學分；幼兒園類科從48減為46；特殊教育則從42增為46。目前正值草案預告期30日，預計115學年今年8月1日實施。
