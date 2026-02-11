快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部愈修正「大學設立師資培育中心辦法」第10、第12條，研議讓設有師資培育中心的大學，可自行增訂教育專業課程科目與學分數，折抵主修、輔修學士課程與學分。圖為師培生上課場景。記者許正宏／攝影
教育部愈修正「大學設立師資培育中心辦法」第10、第12條，研議讓設有師資培育中心的大學，可自行增訂教育專業課程科目與學分數，折抵主修、輔修學士課程與學分。圖為師培生上課場景。記者許正宏／攝影

中小學近年面臨師資荒，教育部愈修正「大學設立師資培育中心辦法」第10、第12條，研議讓設有師資培育中心的大學可自行增訂教育專業課程科目與學分數，折抵主修、輔修學士課程與學分，如抵認自由學分、通識學分等。但學界直言，此舉讓學生「一魚二吃」，但無助於解決缺師的根本問題，甚至是不再認為師培課程是嚴格的專業。

教育部說明，為確保教學人力穩定，放寬修習各師資類科教育學程專業課程科目、學分數，設有師資培育中心的大學得自行採認、抵免其學碩士主修、輔修畢業學分，例如可折抵跨領域學習學分課程、彈性課程或通識課，學分抵免事項應列入學則並報教育部備查。

台師大教育系特聘教授林子斌談到，目前學士學分略可分為專業學分，如科系專業必、選修，以及一部分的自由學分，用以鼓勵學生跨系修課等。過去師培學分不能計入自由學分，但修法後能計入，大學也能將師培課程當作通識，鼓勵學生嘗試，也許接觸後會想當老師；真的沒興趣，就認列一般通識計。

林子斌形容，此採認抵免形同「一魚兩吃」，但沒有解決真正的問題。過去師培生不介意多花一年修讀教程再花半年實習，在於老師待遇好，多投資一年半即有好工作，即便學分費收得高還是願意來，可見完全不是學分外加或內含的問題，而是未來的工作待遇已不如人。

林子斌也指出，「試想，衛福部會跟外界說醫師培育相關課程能採認為通識嗎？」在於制度放得愈鬆，代表主管機關認為專業領域度愈低，可見主管機關不再認為師資培育是嚴格的專業。

而台師大師培學院師資培育課程組組長葉怡芬則談到，以中等學校教程為例至少需修讀26學分，過去教育部多認為26學分必須獨立於畢業學分128外，但實務上學生常碰到撞課、出國見習等問題，有時想準時畢業又只差一兩門課，無法修完就非常可惜。

葉怡芬指出，評估此舉對學生而言仍有鼓勵的作用，「能嘗試的人會變多。」鼓勵其取得擔任教師的資格，而想多修課的學生也還是會多修。

另外，教育部也愈放寬各師資類科教程最低應修學分，國小師資類科從至少40學分減為30學分；幼兒園類科從48減為46；特殊教育則從42增為46。目前正值草案預告期30日，預計115學年今年8月1日實施。

南韓譯者金泰成情牽台灣逾40年 翻譯使命全出於意外

「一年前來到台灣時，我就是個國外來的流浪漢」，金泰成笑著回憶那段既出乎意料、卻又深思熟慮的人生轉折

教程專業課程擬開放抵免畢業學分　學界評「一魚二吃」難解缺師問題

中小學近年面臨師資荒，教育部愈修正「大學設立師資培育中心辦法」第10、第12條，研議讓設有師資培育中心的大學可自行增訂教...

研究違反學倫成唯一死刑 如何從懲罰轉向「專業自律」？ 

一名大學教師曾因升等參考作的共同作者「造假」，導致10年後升等被撤銷，成「唯一死刑」。2016年台大教授郭明良團隊研究論文實驗涉造假，但擔任共同作者，甚至第二作者的前校長楊泮池卻全身而退。事後教育部和科技部都特別規定，掛名的作者也要負責。如何更細化「撤銷升等」外的中間處分，以符合法律上的比例原則，從「懲罰」轉向「專業自律」 ，是台灣學界亟欲解決的問題。

台中學童鮮奶23日上路 家長想補差額「以小換大」…教育局給答案了

台中市自2月23日起啟動「台中有鈣讚」計畫，每周可兌換一瓶鮮奶，共約24萬名學童受惠。不少家長提出疑問，可否集多張卡改換...

高雄弱勢兒少寒暑假「安心餐食券」數位化 孩童領餐更便利

高雄市每年在寒暑假時會發放給弱勢兒少「安心餐食券」，讓孩童在寒暑假期間和例假日時，也能正常用餐，今年社會局將紙本餐券升級...

學習歷程讓才藝綁定升學 家長如何拿捏才不會逼過頭？

學習歷程推動後，許多家長更重視小孩檢定、比賽、展演活動，彷彿孩子的每一分努力，都必須放得進學習檔案中。教養專家指出，從升學角度來看，孩子能展現的能力不只限於檢定成績。家長該如何看待才藝檢定，才能既不扼殺學習動力，又不讓孩子迷失在成績與排名中？

