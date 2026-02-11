近5000大專生赴教育優先區 助中小學辦寒假營隊

快訊

中央社／ 台北11日電

今年中小學寒假加上農曆春節，有長達1個月的假期，接近5000名大專生前往「教育優先區」舉辦免費的營隊活動，將資源帶入偏鄉，擴展學生的興趣與視野。

教育部今天發布新聞稿，民國115年寒假共補助189梯次營隊活動，由4851名大專學生組成青年志工服務隊，分赴182所教育優先區（符合交通不便、弱勢生比率較高、中輟率較高等情形的學校）辦理營隊活動，提供7541名中小學生免費參加。

以中興大學基層文化服務社為例，寒假營隊的主題是「探索並發掘自我」，從藝術、科學、團隊合作與自我表達等多元面向出發，讓學生在體驗中認識自己的興趣與潛能，並培養自信心和表達能力。

中國醫藥大學杏服醫學服務隊在學期中就開始接觸服務區域的社區，以當地學生的需求出發，力求創新、不斷強化營隊內容，更提供長時間的陪伴與關懷。

教育部期盼透過活動，喚起大學生的服務意識，也能在過程中培養社會所需多元能力，同時提升教育優先區中小學生的課外活動資源，融入生命、品德、人權及法治教育、性別平等、社區服務、資訊輔導、識毒宣導、美感教育及多元文化。

小學生 寒假 教育部
相關新聞

私立大學教職員月退俸僅2萬多元 高教工會偕逾500人連署籲改革

高教工會今天到教育部陳情，呼籲應提高私校退撫、保障資遣慰助金，並遞交逾500人連署書。現場教師也提到，在私立技專校院工作...

高雄弱勢兒少寒暑假「安心餐食券」數位化 孩童領餐更便利

高雄市每年在寒暑假時會發放給弱勢兒少「安心餐食券」，讓孩童在寒暑假期間和例假日時，也能正常用餐，今年社會局將紙本餐券升級...

台中學童鮮奶23日上路 家長想補差額「以小換大」…教育局給答案了

台中市自2月23日起啟動「台中有鈣讚」計畫，每周可兌換一瓶鮮奶，共約24萬名學童受惠。不少家長提出疑問，可否集多張卡改換...

學習歷程讓才藝綁定升學 家長如何拿捏才不會逼過頭？

學習歷程推動後，許多家長更重視小孩檢定、比賽、展演活動，彷彿孩子的每一分努力，都必須放得進學習檔案中。教養專家指出，從升學角度來看，孩子能展現的能力不只限於檢定成績。家長該如何看待才藝檢定，才能既不扼殺學習動力，又不讓孩子迷失在成績與排名中？

52%申訴兒少性剝削 應禁止脫衣生成式AI

「生成式AI已經被濫用在脫衣、換臉，政府要加強管制與教育！」台灣展翅協會10日召開記者會，提醒如今兒少…

用黑潮造藝術的浪 文化部公布壯世代藝術家國際展覽補助名單

文化部為挹注台灣視覺藝術走向國際，推動「文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助」重要政策，今天公布民國115年補助名單，將...

