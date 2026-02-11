近5000大專生赴教育優先區 助中小學辦寒假營隊

今年中小學寒假加上農曆春節，有長達1個月的假期，接近5000名大專生前往「教育優先區」舉辦免費的營隊活動，將資源帶入偏鄉，擴展學生的興趣與視野。

教育部今天發布新聞稿，民國115年寒假共補助189梯次營隊活動，由4851名大專學生組成青年志工服務隊，分赴182所教育優先區（符合交通不便、弱勢生比率較高、中輟率較高等情形的學校）辦理營隊活動，提供7541名中小學生免費參加。

以中興大學基層文化服務社為例，寒假營隊的主題是「探索並發掘自我」，從藝術、科學、團隊合作與自我表達等多元面向出發，讓學生在體驗中認識自己的興趣與潛能，並培養自信心和表達能力。

中國醫藥大學杏服醫學服務隊在學期中就開始接觸服務區域的社區，以當地學生的需求出發，力求創新、不斷強化營隊內容，更提供長時間的陪伴與關懷。

教育部期盼透過活動，喚起大學生的服務意識，也能在過程中培養社會所需多元能力，同時提升教育優先區中小學生的課外活動資源，融入生命、品德、人權及法治教育、性別平等、社區服務、資訊輔導、識毒宣導、美感教育及多元文化。