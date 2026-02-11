快訊

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

高鐵春節不怕沒位置！LINE TODAY推「自由座預估燈號」 3燈號掌握排隊時間

聽新聞
0:00 / 0:00

台中學童鮮奶23日上路 家長想補差額「以小換大」…教育局給答案了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市自2月23日起啟動「台中有鈣讚」計畫，每周可兌換一瓶鮮奶，共約24萬名學童受惠。圖／台中市政府提供
台中市自2月23日起啟動「台中有鈣讚」計畫，每周可兌換一瓶鮮奶，共約24萬名學童受惠。圖／台中市政府提供

台中市自2月23日起啟動「台中有鈣讚」計畫，每周可兌換一瓶鮮奶，共約24萬名學童受惠。不少家長提出疑問，可否集多張卡改換「家庭號鮮奶」或補差價以小換大。台中市教育局表示，若當周忘了領就視同放棄，每卡限換1瓶鮮奶或豆漿，也不能集卡或補差額以小換大。

台中市自114學年下學期推動「台中有鈣讚」鮮奶計畫，總經費2.7億，公立國小與公私立幼兒園學童只要拿數位學生證或有鈣讚數位卡證，每周可直接至全台7大超商通路（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、台灣楓康、全聯、美廉社）兌換，對牛奶過敏的孩子，也可選擇換成豆漿，補充學童營養。

不少家長指出，家中不只一名幼兒，如有多張數位卡，可否一次換領「家庭號鮮奶」，或是補差價改換大容量的鮮奶，避免浪費。

教育局指出，為了顧及讓孩童持續攝取基本均衡營養，「台中有鈣讚」計畫採每周兌換制，若逾期就視同放棄，每卡限兌換1瓶鮮奶或豆漿，不能集卡換家庭號鮮奶，也不能補差額換大罐鮮奶。

鮮奶 台中市 豆漿
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高雄市某小學爆霸凌！家長控安親班處置消極 教育局：已隔離輔導　

「台中有鈣讚」23日起24萬孩童周領1瓶鮮奶 全台7大通路可兌換

台中有鈣讚計畫提供學童鮮奶 盧秀燕視察模擬演練

每周可領1瓶鮮奶 「台中有鈣讚」23日上路

相關新聞

私立大學教職員月退俸僅2萬多元 高教工會偕逾500人連署籲改革

高教工會今天到教育部陳情，呼籲應提高私校退撫、保障資遣慰助金，並遞交逾500人連署書。現場教師也提到，在私立技專校院工作...

高雄弱勢兒少寒暑假「安心餐食券」數位化 孩童領餐更便利

高雄市每年在寒暑假時會發放給弱勢兒少「安心餐食券」，讓孩童在寒暑假期間和例假日時，也能正常用餐，今年社會局將紙本餐券升級...

台中學童鮮奶23日上路 家長想補差額「以小換大」…教育局給答案了

台中市自2月23日起啟動「台中有鈣讚」計畫，每周可兌換一瓶鮮奶，共約24萬名學童受惠。不少家長提出疑問，可否集多張卡改換...

學習歷程讓才藝綁定升學 家長如何拿捏才不會逼過頭？

學習歷程推動後，許多家長更重視小孩檢定、比賽、展演活動，彷彿孩子的每一分努力，都必須放得進學習檔案中。教養專家指出，從升學角度來看，孩子能展現的能力不只限於檢定成績。家長該如何看待才藝檢定，才能既不扼殺學習動力，又不讓孩子迷失在成績與排名中？

52%申訴兒少性剝削 應禁止脫衣生成式AI

「生成式AI已經被濫用在脫衣、換臉，政府要加強管制與教育！」台灣展翅協會10日召開記者會，提醒如今兒少…

用黑潮造藝術的浪 文化部公布壯世代藝術家國際展覽補助名單

文化部為挹注台灣視覺藝術走向國際，推動「文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助」重要政策，今天公布民國115年補助名單，將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。