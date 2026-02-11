聽新聞
台中學童鮮奶23日上路 家長想補差額「以小換大」…教育局給答案了
台中市自2月23日起啟動「台中有鈣讚」計畫，每周可兌換一瓶鮮奶，共約24萬名學童受惠。不少家長提出疑問，可否集多張卡改換「家庭號鮮奶」或補差價以小換大。台中市教育局表示，若當周忘了領就視同放棄，每卡限換1瓶鮮奶或豆漿，也不能集卡或補差額以小換大。
台中市自114學年下學期推動「台中有鈣讚」鮮奶計畫，總經費2.7億，公立國小與公私立幼兒園學童只要拿數位學生證或有鈣讚數位卡證，每周可直接至全台7大超商通路（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、台灣楓康、全聯、美廉社）兌換，對牛奶過敏的孩子，也可選擇換成豆漿，補充學童營養。
不少家長指出，家中不只一名幼兒，如有多張數位卡，可否一次換領「家庭號鮮奶」，或是補差價改換大容量的鮮奶，避免浪費。
教育局指出，為了顧及讓孩童持續攝取基本均衡營養，「台中有鈣讚」計畫採每周兌換制，若逾期就視同放棄，每卡限兌換1瓶鮮奶或豆漿，不能集卡換家庭號鮮奶，也不能補差額換大罐鮮奶。
