AI仍難取代人類口說 多益開發App訓練即時回應能力
跨國溝通中，AI可協助接收、解讀資訊，卻仍難以取代人類口說的「即時回應」。主辦多益測驗（TOEIC）的美國教育測驗服務社（ETS）近期發表新App，將重點放在訓練臨場能力。
多益台灣區總代理忠欣公司今天發布新聞稿指出，在跨國協作已成職場日常的情況下，影響工作溝通成效的關鍵，已不只是「會不會說英語」，而是「能不能即時回應、有效溝通」。
ETS官方團隊開發的TOEIC Pal近日在台灣發表，現場邀集多家企業人員與培訓主管交流，操作App體驗對應測驗題型的口說練習、AI個別回饋與進度儀表板等完整功能。
忠欣公司指出，AI技術迅速導入職場，讓人們在資料搜尋、內容理解等「接收與解讀」面向獲得輔助。但在會議發言、即時回應與對外溝通等情境中，口語表達仍須依靠紮實的訓練，才能完成關鍵溝通任務。
多益開發的App透過AI即時回饋，強化使用者的臨場反應與口語表達能力。與坊間英語會話應用程式不同，TOEIC Pal將應試對策與實用口說訓練結合於一款應用中，幫助學習者同步了解目前準備程度與改善空間。
忠欣公司期望透過App，協助更多企業在TOEIC測驗的基礎上，進一步提升員工在跨國會議、簡報與即時溝通場景中的英語實戰力。
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。