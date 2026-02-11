AI仍難取代人類口說 多益開發App訓練即時回應能力

快訊

中央社／ 台北11日電

跨國溝通中，AI可協助接收、解讀資訊，卻仍難以取代人類口說的「即時回應」。主辦多益測驗（TOEIC）的美國教育測驗服務社（ETS）近期發表新App，將重點放在訓練臨場能力。

多益台灣區總代理忠欣公司今天發布新聞稿指出，在跨國協作已成職場日常的情況下，影響工作溝通成效的關鍵，已不只是「會不會說英語」，而是「能不能即時回應、有效溝通」。

ETS官方團隊開發的TOEIC Pal近日在台灣發表，現場邀集多家企業人員與培訓主管交流，操作App體驗對應測驗題型的口說練習、AI個別回饋與進度儀表板等完整功能。

忠欣公司指出，AI技術迅速導入職場，讓人們在資料搜尋、內容理解等「接收與解讀」面向獲得輔助。但在會議發言、即時回應與對外溝通等情境中，口語表達仍須依靠紮實的訓練，才能完成關鍵溝通任務。

多益開發的App透過AI即時回饋，強化使用者的臨場反應與口語表達能力。與坊間英語會話應用程式不同，TOEIC Pal將應試對策與實用口說訓練結合於一款應用中，幫助學習者同步了解目前準備程度與改善空間。

忠欣公司期望透過App，協助更多企業在TOEIC測驗的基礎上，進一步提升員工在跨國會議、簡報與即時溝通場景中的英語實戰力。

溝通 多益 英語
