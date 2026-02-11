高雄弱勢兒少寒暑假「安心餐食券」數位化 孩童領餐更便利
高雄市每年在寒暑假時會發放給弱勢兒少「安心餐食券」，讓孩童在寒暑假期間和例假日時，也能正常用餐，今年社會局將紙本餐券升級為一卡通票卡，合作通路也從原本的4家業者大幅擴展至全國一卡通特約商家，不僅兼顧孩童隱私和尊嚴，也讓孩子能自在購買所需飲食，確保在寒暑假也能感受社會的溫暖與陪伴。
高雄市政府社會局自2009年起辦理弱勢家庭兒少餐食計畫，長期推動弱勢兒少餐食計畫，開辦16年來結合公益彩券盈餘基金與民間善心資源，已成為弱勢家庭寒暑假期間重要的支撐力量，去年有2432人次受惠。
為響應數位轉型並落實淨零減碳，今年起正式將紙本餐券升級為「可重複使用之一卡通票卡」，合作通路也從原本的4家業者大幅擴展至全國一卡通特約商家；社會局表示，不僅讓兌換選擇更豐富、提升領餐便利性，更因票卡化兼顧隱私與尊嚴，讓孩子能自在購買所需飲食，確保孩子在寒暑假也能感受社會的溫暖與陪伴，讓愛無縫接軌。
社會局表示，餐食卡不僅是用於兌換餐點的卡片，更是孩子成長關鍵時刻的重要支持，讓弱勢家庭的孩子們不用為了寒假期間沒有學校營養午餐而煩惱。未來，社會局將持續精進餐食措施，結合數位化與多元合作通路，提升服務可近性與使用便利性，使每一分善意都能即時送達孩子身邊。
