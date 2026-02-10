私立大學教職員月退俸僅2萬多元 高教工會偕逾500人連署籲改革

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高教工會上午前往教育部前舉行「私校教職員不該是勞權孤兒！學界逾500人連署 要求修法保障資遣慰助金、提高私校退撫」記者會，呼籲政府應立刻改革，修法提高私校教職員退撫提撥率，以及私校教職員遭資遣應保障資遣費，終結不合理的公私校差別待遇。記者曾學仁／攝影
高教工會上午前往教育部前舉行「私校教職員不該是勞權孤兒！學界逾500人連署 要求修法保障資遣慰助金、提高私校退撫」記者會，呼籲政府應立刻改革，修法提高私校教職員退撫提撥率，以及私校教職員遭資遣應保障資遣費，終結不合理的公私校差別待遇。記者曾學仁／攝影

高教工會今天到教育部陳情，呼籲應提高私校退撫、保障資遣慰助金，並遞交逾500人連署書。現場教師也提到，在私立技專校院工作逾20年，月退卻只能領取2萬多元，實在難以滿足退休生活需求。

高教工會組織部主任林柏儀表示，我國私立大專校院編制內教職員有2萬7162人，占全體大專校院教職員逾五成。然而，該批私校教職員退休金提撥等權益保障上長期不足，但政府當局卻遲未改善，不少人任教逾20年，退休所得替代率卻不到3成。

林柏儀說，工會去年底發起修法保障資遣慰助金、提高私校退撫連署，短短一個多月，吸引學界與社會各界超過500人參與。工會今天與教師於教育部前公布連署名單，就是要訴求政府改革，提高私校教職員退撫提撥率，比照公教新制15%，以及私校教職員遭資遣應保障資遣費，終結公私校差別待遇。

一名宏國德霖科大C老師表示，赴美國取得博士後至今已任教22年，2020年時滿65歲以助理教授屆齡退休。退休後的公保年金僅1萬1870元，加上私校退撫以20年餘命折算月退9412元，換言之，累計退休金每月僅有2萬1282元，與退休前薪給相比，所得替代率僅約25%。退休後生活節儉，還能靠2萬多元的退休金勉強生活，但若未來有病痛長照需求，恐難以為繼。

南華大學一名Ｐ老師則談到，今年屆齡65歲，已在南華大學任教近25年，今年屆臨65歲退休，但根據人事單位提供的資料推估，公保年金月領約1萬7311元，私校退撫儲金以20年餘命折算月退為約1萬6614元，共約3萬3925元，所得替代率僅29%。自身長年以來都在鞭策政府對私校職員保障不足，退休後也將繼續推動改革。

高教工會強調，教師退休保障應不分公私，若政府繼續放任私校教職員遭遇不公平的待遇，最終必將惡化高等教育品質，將繼續串聯，不分公私立教職員生與社會大眾監督與抗議到底。

教育部則由人事處專門委員姚佩芬出面接受陳情。她表示，會將工會提出的建議帶回教育部研議，會盡力幫忙。

