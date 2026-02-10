52%申訴兒少性剝削 應禁止脫衣生成式AI

「生成式AI已經被濫用在脫衣、換臉，政府要加強管制與教育！」台灣展翅協會10日召開記者會，提醒如今兒少性剝削結合生成式AI導致性影像擴散，呼籲政府禁止AI脫衣工具、增加學校與家長數位素養教育。兒少代表分享說，若有AI性影像，受害者在否認與沉默間進退維谷，盼加強事前預防、減少責怪與檢討受害者。

色情與賭博結合

台灣展翅協會10日公布調查結果，去年接獲4692件網路違規申訴，有2447件是兒少性剝削，共有58個平台結合AI換臉、「一鍵脫衣」與圖像生成技術，使用者只要付費就可獲得違法的客製化影片與照片，且只要有生活照就可以生產性影像。另外，沉浸式互動APP快速增加，網路社群流傳繞過關鍵字審查的技巧，使系統可以產生具性暗示的對話內容，顯示保護機制不足。

「兒少性剝削影像還與博弈產業結合！」展翅協會強調，網路上偷拍內容持續氾濫，甚至與賭博結合，在平台頻繁出現博弈廣告，甚至博弈網站點數還能解鎖性剝削內容，雙方有流量互換與利益共生的關係。面對深偽影像，受害人最需要的除了影像移除以外，還有心理支持與陪伴，以及重新恢復穩定生活。

防用戶用脫衣技術

現場也邀請兒少代表分享，高二陳同學分享說，AI作為日常工具，讓報告與整理筆記更方便、資訊也更容易獲得，但查證與討論的時間變得更少，人們往往容易相信截圖、錄音與影像，但如今這些都可能經過AI後製，甚至憑空產生，受害者若急著辯解顯得欲蓋彌彰，若沉默又只會讓負面影響更擴散，呼籲社會不要在事情發生時責怪受害者。

一位呂同學則指出，家長可以用更開放的態度，陪孩子理解與使用科技，學校應把數位素養和網路風險納入課程，政府也要更積極處理兒少性剝削問題；企業不能只顧發展產品，應建立審查與移除不當內容的機制，必要時停權違規帳號。展翅協會也呼籲政府，應要求科技公司與網路業者防止用戶接觸或使用脫衣技術。

使用AI需家長輔導

「家長與小孩都要了解，不能盡信科技產生的結果！」民進黨立委郭昱晴表示，84.6%兒少每天使用社群平台，還有13.6%重度成癮，8.7%學生看過自己或同學的性影像，因此不只老師與學生，家長端的教育也很重要，對於科技所產生的結果與後果不能盲目相信，盼衛福部與數發部更積極預防。

【更多精采內容，詳見 】