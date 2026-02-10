族語共學導入AI輔助 減輕教師備課負擔
中小學推動原住民族語教育，往往須遠端直播共學，教育部近期培訓教師運用AI（人工智慧）工具，生成練習題、安排課程進度，減輕備課負擔，留下更多時間用於照顧學生。
現行中小學課綱將原住民族語（以下簡稱族語）和本土語文一同列入必修，學生可依自身需求挑選，非原住民身分也可修族語。對學校來說，有人選的語種就要開課，但可透過「直播共學」方式，在特定時間跨校學習。
教育部今天發布新聞稿指出，自民國111年起，每年都會舉辦族語教師培訓課程，共開設3類別、11門課。近年AI興起，「教學媒體運用」課程著重利用AI輔助教學，拓展多元化的語言學習方式。
舉例來說，教師可運用AI工具製作教學計畫、協助安排和管理課程進度、設計評量和快速生成練習題等，縮短備課時間，讓教師有更充裕的時間發想新的教學方式，或是與學生相處互動。
AI技術也提升學生的學習效率，例如在直播共學時，依照不同學生所屬部落，設計出符合當地文化特色的學習模組，讓學生更能靈活應用。
教育部表示，直播共學打破時間和空間限制，隨著更多創新工具的加入，語言學習更加便捷，且能適時調整課程內容與難度，確保學習效果。
