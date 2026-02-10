用黑潮造藝術的浪 文化部公布壯世代藝術家國際展覽補助名單

文化部為挹注台灣視覺藝術走向國際，推動「文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助」重要政策，今天公布民國115年補助名單，將支持14案共36名台灣藝術家，赴日本、美國、英國、法國、波蘭、巴西等12個國家展出，推動台灣藝術家與國際藝術機構的交流，提升台灣當代藝術在全球的能見度。

文化部表示，此次補助審查委員特別關注包含藝術家透過與國際策展人或藝術節合作，藉由其專業視野及人脈網絡，將台灣視覺藝術精準對接全球藝術脈動，也期許國內美術館與海外藝術專業機構建立合作交流網絡，讓創作發展成熟的中壯世代藝術家突破國境，展現個別創作成果，建立藝術生涯里程碑。

獲補助案中，任教輔仁大學影像傳播學系的策展人黃盟欽與波蘭斯塞新藝術學院院長Anna Orlikowska跨國合作，將於波蘭斯塞新當代美術館展現台灣當代視覺藝術在全球科技文化語境中的獨特觀點。

藝術團體「超級浪」與法國VIDEOFORMES國際實驗電影與錄像藝術節藝術總監Gabriel V. Soucheyre共同策展，於法國及台灣兩地雙邊合作，使國際影像語彙與台灣錄像藝術創作直接對話。曾參展綠島人權藝術季的藝術家李奧森獲日本青森國際藝術中心邀請，由該中心策展人瀬藤朋策畫及整合，將與青森盲人足球協會共作公眾參與式活動與展演，以策展倫理實踐美術館的近用性，透過共同的體驗創造集體的對話與凝聚。

館際合作方面，高雄市立美術館將與美國新墨西哥美術館暨弗拉登當代館展開跨國交流研究，透過台灣原住民藝術家的編織創作，交織出跨越太平洋的文化對話與合作網絡。東益藝術設計工作室提出「台南x熊本雙城美術館台灣當代藝術接力展」，將串聯台南市美術館與日本熊本市現代美術館，促進台灣藝術家與日本藝文觀眾的連結，並深化城市的文化藝術外交。

中壯世代藝術家國際展覽補助自113年啟動，至今已累計推介200餘名藝術家，前往全球22個國家展出，近日更傳來令人振奮的好消息，獲支持於英國倫敦舉辦的「抒情．暴：倫敦當代台灣藝術展」，由陳建今與楊佳玲共同策畫，展出9位台灣藝術家創作，其中薛保瑕《應對—達悟族》、陳浚豪《臨摹宋范寬《秋林飛瀑圖》》、李若玫《蟲徑》等3件作品，獲大英博物館納入典藏。

●115年文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助名單： https://grants.moc.gov.tw/Web/index.jsp