快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

AI脫衣工具助長兒少性剝削 民團籲全面禁止

中央社／ 台北10日電

兒少網路安全不可忽視，台灣展翅協會觀察，有多個平台結合AI換臉、「一鍵脫衣」技術，只要付費就可生成高度逼真性影像，呼籲政府全面禁止AI脫衣工具，確立相關民、刑事責任。

今天是全球網路安全日（Safer Internet Day），長期關注兒少網路安全的台灣展翅協會，今天召開記者會公布「web547網路檢舉熱線」及「web885網路諮詢熱線」年度報告，呼籲各界建立兒少守護安全網。

根據「web547網路檢舉熱線」觀察報告，2025年全年受理4692件有效檢舉案，其中涉及兒少性虐待與性剝削內容達2447件，占52.15%。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲指出，報告發現有58個平台結合AI換臉、「一鍵脫衣」及圖像生成技術，使用者只需要上傳照片並付費，就可取得高度逼真的客製化性影像，甚至還有點數回饋機制，鼓勵使用者散布網址、邀請更多人加入會員賺取點數，再用點數換取AI生成影像。

陳逸玲表示，這類「一鍵脫衣」或AI換臉工具不需要與兒少接觸，就可大量產出兒少及女性的性影像，對兒少及女性來說是相當迫切的危機；且兒少性剝削網站也與博弈產業高度連結，使用者甚至可使用博弈網站點數，在兒少性剝削網站觀看內容，顯見兩者形成流量互換及利益共生的關係。

其次，陳逸玲說，沉浸式互動APP快速增加，但其兒少保護機制不足，即便清楚告知是一個兒童在和AI對話，它仍然可以產出色情內容，這可能降低兒少性敏感度，導致兒少遭受網路誘拐的風險大增，這些問題需要各部門協力合作預防。

「web885網路諮詢熱線」年度報告則顯示，179件諮詢案中，與性私密影像案件相關高達72.6%；值得關注的是，男性已成為視訊裸聊側錄與性勒索的主要被害人。

陳逸玲說，因視訊裸聊側錄而遭性勒索，是性影像性暴力的常見類型，從資料發現男性是主要被害人，且從裸聊開始到被性勒索，時間通常很短、不到半天；有越來越多男性願意求助，這也提醒大家影像性暴力不是只有女性受害，男性也可能是被害人，因此也需要鼓勵男性求助。

陳逸玲表示，今年全球網路安全日，國際已展開連署行動，要向AI脫衣工具說不。目前國內法規僅針對使用AI工具生成性影像者有相關法律責任，對開發這類工具者則無；因此呼籲全面禁止AI脫衣工具、確立相關民事及刑事責任，並推行學校及全民數位素養教育，科技公司則應落實安全設計，偵測並阻擋涉及兒少脫衣內容等。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

過年大掃除暗藏「傷」機 醫師教你4大原則不受傷

防急診壅塞／衛福部挹注16億鼓勵開診 民團籲同步強化社區與家庭醫師

「世紀血案」惹議 民團呼籲延續林宅血案真相調查

春節前陸流動性缺口恐逾13兆 人行或送「春節紅包」

相關新聞

影╱高教工會呼籲政府應立刻改革 修法提高私校教職員退撫提撥率

高教工會上午會同教師代表們前往教育部前舉行陳情，呼籲政府應立刻改革，修法提高私校教職員退撫提撥率，以及私校教職員遭資遣應...

「台中有鈣讚」23日起24萬孩童周領1瓶鮮奶 全台7大通路可兌換

台中市長盧秀燕宣布今年2月23日起推動「台中有鈣讚」計畫，總經費2.7億元，每周提供一瓶鮮奶給全市約15.9萬名公立國小...

用黑潮造藝術的浪 文化部公布壯世代藝術家國際展覽補助名單

文化部為挹注台灣視覺藝術走向國際，推動「文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助」重要政策，今天公布民國115年補助名單，將...

代理亂象／7.5萬儲備教師「有證不教」 揭開不進場真相

面對師資荒，教育部不斷聲稱，全國領有教師證的儲備師資逾7.5萬人，師資充足。但統計顯示，這座看似龐大的師資儲備池呈現高度停滯、不流動，任教率與教師甄試報考率持續下探，甚至出現新世代教師「一開始就不進場」。為何這群具備教師資格的人不願從教？

兒童事故風險一年增逾三成 交通死傷破萬充氣遊具成新破口

孩子想要玩充氣式遊具，家長得特別留意了。靖娟基金會指出，去年兒童事故傷害新聞中，14 歲（含）以下兒童事故死傷人數較前一...

被視為冗員…家長不滿外籍教師名額大刪 基市：中央刪補助款

基隆市中小學外籍教師預計8月1日起從29名減為18名，有家長認為市府稱減債有成卻刪減外籍教師名額不合理。基市府說，中央刪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。