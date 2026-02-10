AI脫衣工具助長兒少性剝削 民團籲全面禁止

兒少網路安全不可忽視，台灣展翅協會觀察，有多個平台結合AI換臉、「一鍵脫衣」技術，只要付費就可生成高度逼真性影像，呼籲政府全面禁止AI脫衣工具，確立相關民、刑事責任。

今天是全球網路安全日（Safer Internet Day），長期關注兒少網路安全的台灣展翅協會，今天召開記者會公布「web547網路檢舉熱線」及「web885網路諮詢熱線」年度報告，呼籲各界建立兒少守護安全網。

根據「web547網路檢舉熱線」觀察報告，2025年全年受理4692件有效檢舉案，其中涉及兒少性虐待與性剝削內容達2447件，占52.15%。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲指出，報告發現有58個平台結合AI換臉、「一鍵脫衣」及圖像生成技術，使用者只需要上傳照片並付費，就可取得高度逼真的客製化性影像，甚至還有點數回饋機制，鼓勵使用者散布網址、邀請更多人加入會員賺取點數，再用點數換取AI生成影像。

陳逸玲表示，這類「一鍵脫衣」或AI換臉工具不需要與兒少接觸，就可大量產出兒少及女性的性影像，對兒少及女性來說是相當迫切的危機；且兒少性剝削網站也與博弈產業高度連結，使用者甚至可使用博弈網站點數，在兒少性剝削網站觀看內容，顯見兩者形成流量互換及利益共生的關係。

其次，陳逸玲說，沉浸式互動APP快速增加，但其兒少保護機制不足，即便清楚告知是一個兒童在和AI對話，它仍然可以產出色情內容，這可能降低兒少性敏感度，導致兒少遭受網路誘拐的風險大增，這些問題需要各部門協力合作預防。

「web885網路諮詢熱線」年度報告則顯示，179件諮詢案中，與性私密影像案件相關高達72.6%；值得關注的是，男性已成為視訊裸聊側錄與性勒索的主要被害人。

陳逸玲說，因視訊裸聊側錄而遭性勒索，是性影像性暴力的常見類型，從資料發現男性是主要被害人，且從裸聊開始到被性勒索，時間通常很短、不到半天；有越來越多男性願意求助，這也提醒大家影像性暴力不是只有女性受害，男性也可能是被害人，因此也需要鼓勵男性求助。

陳逸玲表示，今年全球網路安全日，國際已展開連署行動，要向AI脫衣工具說不。目前國內法規僅針對使用AI工具生成性影像者有相關法律責任，對開發這類工具者則無；因此呼籲全面禁止AI脫衣工具、確立相關民事及刑事責任，並推行學校及全民數位素養教育，科技公司則應落實安全設計，偵測並阻擋涉及兒少脫衣內容等。