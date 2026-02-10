影╱高教工會呼籲政府應立刻改革 修法提高私校教職員退撫提撥率
高教工會上午會同教師代表們前往教育部前舉行陳情，呼籲政府應立刻改革，修法提高私校教職員退撫提撥率，以及私校教職員遭資遣應保障資遣費，終結不合理的公私校差別待遇。
高教工會表示，立院近來決議「停砍年金」，但私校的退休金保障長期偏低，政府當局卻毫不處理。不少私校教師辛苦拿到博士學位，在私立大專任職二十多年，退休所得替代率竟三成都不到，為此，高教工會去年底發起「私校教職員不該是勞權孤兒，要求修法保障資遣慰助金、提高私校退撫」連署，學界與社會各界超過500人參與連署。
工會強調教育成果全民受惠，對教師的退休保障應不分公私，政府近年編列預算大舉補助私校經費與學雜費，豈可容許私校教職員退休資遣缺乏保障，若政府不拿出解決問題的決心，繼續放任私校教職員遭遇不公平的待遇，最終必將惡化我國高等教育品質，工會將繼續串聯不分公私立的教職員生與社會大眾，監督與抗議到底。
