「台中有鈣讚」23日起24萬孩童周領1瓶鮮奶 全台7大通路可兌換

台中市長盧秀燕宣布今年2月23日起推動「台中有鈣讚」計畫，總經費2.7億元，每周提供一瓶鮮奶給全市約15.9萬名公立國小學童及約7.9萬名公私立幼兒園幼生，共24萬名孩童受惠。盧秀燕表示，該計畫「一卡就可兌換」，卡不用申請，由學校統一發放，領取也不限台中市，全台都可兌換，這是給孩子的新年禮物。

教育局長蔣偉民指出，中央113學年第一學期推動學校採用國產可溯源乳品專案計畫，補助公立國小及附設幼兒園學童共16.8萬人，因政策倉促遭批評，113學年第二學期停辦，政策中斷後，考量鮮奶提供不僅是為孩子補充鈣質，更是幫助孩子養成良好飲食習慣，決定自114學年第二學期推動「台中有鈣讚」計畫，並將受益對象擴大至市立幼兒園及私立幼兒園幼生，增加7.2萬人受惠。

蔣偉民提到，市府自2月23日起推動「台中有鈣讚」鮮奶計畫，公立國小與公私立幼兒園共24萬名孩童受惠，學童只要拿數位學生證或有鈣讚數位卡證，可直接至超商兌換，每周兌換1瓶鮮乳，一卡搞定，方便家長與孩子，也減輕學校行政負擔；對牛奶過敏的孩子，也可選擇換成豆漿，為學童補充營養。

教育局指出，乳品兌換採多元通路，共有7大通路，品項達17款牛奶、18款豆漿供孩童選擇，憑卡全台皆可兌換，至於水美、福民、大林、和平、白冷、自由等國小，因地屬偏遠兌換不易，由學校自行辦理配送乳品到校，確保偏鄉孩童權益。

教育局強調，國小生已有數位學生證可兌換，幼兒園使用的鈣讚數位卡免申請，由各幼兒園統一發放；如果卡片遺失需由學生或家長線上申請補發並繳費，幼兒園則由園方代為申請補發，市府將持續滾動檢討，並精進措施。