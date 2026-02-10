全球網路安全日 教育部籲留意青少年寒假上網

快訊

中央社／ 台北10日電

今天是歐盟發起的「全球網路安全日」，教育部提醒，今年中小學寒假長達30天，呼籲大眾多一點關心和提醒，建立良好作息習慣，並留意網路詐騙、網路霸凌

根據中小學數位素養教育資源網的資訊，「全球網路安全日」自2004年由歐盟發起，如今已擴展到180國；今年主題是「共同創造更好的網路」，強調每個人都能發揮影響力，具體策略包括提升數位素養、推廣安全意識、實踐正向網路行為等。

教育部今天發布新聞稿，提醒今年寒假連接農曆春節假期，長達30天，學生居家使用網路的時間增加，需要家長和教師多一點的關心與提醒。

教育部指出，青少年雖然熟悉網路與科技工具，但也容易因經驗不足而誤入風險情境；例如面對陌生訊息或來源不明連結，急著回應或轉傳，而未先查證內容。

另一個常見風險，為不肖人士運用吸睛網站、遊戲等，誘導點擊不明連結驗證身分，進而竊取敏感資料。家長可以透過教育部「數位工具包」內的操作手冊和教學影片，協助孩子過濾不當內容。

教育部也與3大電信業者合作，家長可以直接到門市，簽署同意書後，由門市人員現場協助安裝、設定具過濾功能的軟體。相關資訊可參考中小學數位素養教育資源網。

網路霸凌 教育部
相關新聞

影╱高教工會呼籲政府應立刻改革 修法提高私校教職員退撫提撥率

高教工會上午會同教師代表們前往教育部前舉行陳情，呼籲政府應立刻改革，修法提高私校教職員退撫提撥率，以及私校教職員遭資遣應...

「台中有鈣讚」23日起24萬孩童周領1瓶鮮奶 全台7大通路可兌換

台中市長盧秀燕宣布今年2月23日起推動「台中有鈣讚」計畫，總經費2.7億元，每周提供一瓶鮮奶給全市約15.9萬名公立國小...

用黑潮造藝術的浪 文化部公布壯世代藝術家國際展覽補助名單

文化部為挹注台灣視覺藝術走向國際，推動「文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助」重要政策，今天公布民國115年補助名單，將...

代理亂象／7.5萬儲備教師「有證不教」 揭開不進場真相

面對師資荒，教育部不斷聲稱，全國領有教師證的儲備師資逾7.5萬人，師資充足。但統計顯示，這座看似龐大的師資儲備池呈現高度停滯、不流動，任教率與教師甄試報考率持續下探，甚至出現新世代教師「一開始就不進場」。為何這群具備教師資格的人不願從教？

兒童事故風險一年增逾三成 交通死傷破萬充氣遊具成新破口

孩子想要玩充氣式遊具，家長得特別留意了。靖娟基金會指出，去年兒童事故傷害新聞中，14 歲（含）以下兒童事故死傷人數較前一...

被視為冗員…家長不滿外籍教師名額大刪 基市：中央刪補助款

基隆市中小學外籍教師預計8月1日起從29名減為18名，有家長認為市府稱減債有成卻刪減外籍教師名額不合理。基市府說，中央刪...

