全球網路安全日 教育部籲留意青少年寒假上網

今天是歐盟發起的「全球網路安全日」，教育部提醒，今年中小學寒假長達30天，呼籲大眾多一點關心和提醒，建立良好作息習慣，並留意網路詐騙、網路霸凌。

根據中小學數位素養教育資源網的資訊，「全球網路安全日」自2004年由歐盟發起，如今已擴展到180國；今年主題是「共同創造更好的網路」，強調每個人都能發揮影響力，具體策略包括提升數位素養、推廣安全意識、實踐正向網路行為等。

教育部今天發布新聞稿，提醒今年寒假連接農曆春節假期，長達30天，學生居家使用網路的時間增加，需要家長和教師多一點的關心與提醒。

教育部指出，青少年雖然熟悉網路與科技工具，但也容易因經驗不足而誤入風險情境；例如面對陌生訊息或來源不明連結，急著回應或轉傳，而未先查證內容。

另一個常見風險，為不肖人士運用吸睛網站、遊戲等，誘導點擊不明連結驗證身分，進而竊取敏感資料。家長可以透過教育部「數位工具包」內的操作手冊和教學影片，協助孩子過濾不當內容。

教育部也與3大電信業者合作，家長可以直接到門市，簽署同意書後，由門市人員現場協助安裝、設定具過濾功能的軟體。相關資訊可參考中小學數位素養教育資源網。