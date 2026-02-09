兒童事故風險一年增逾三成 交通死傷破萬充氣遊具成新破口

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
靖娟基金會指出，去年兒童事故傷害新聞中，14 歲（含）以下兒童事故死傷人數較前一年增加 33%，交通安全仍是兒童死傷最嚴重類別，執得注意的是，充氣式遊具也成為新興兒童安全風險，家長要特別留意。圖／靖娟基金會提供
孩子想要玩充氣式遊具，家長得特別留意了。靖娟基金會指出，去年兒童事故傷害新聞中，14 歲（含）以下兒童事故死傷人數較前一年增加33%，交通安全仍是兒童死傷最嚴重類別，值得注意的是，充氣式遊具也成為新興兒童安全風險，家長要特別留意。

靖娟基金會統計去年全年媒體報導的265件兒童事故新聞，共造成47名兒童死亡、354人受傷。事故型態分析顯示，交通事故持續為兒童死傷最嚴重的類別，靖娟基金會表示，死傷人數高達164人，再進一步查道安平台資料，截至114年10月，全台0至14歲兒童於交通事故中的死傷人數已達14187人。在自小客車事故中，兒童為乘客因未正確使用安全配備而造成死傷的情形尤為明顯，近四年以來約有347人。

值得注意的是，去年事故風險也常見於親子活動、假日市集等臨時活動場域中常見的充氣式遊具，去年共有18名兒童因遊戲與玩具事故死傷，其中5人肇因於充氣式遊具，占近三成，顯示臨時遊具在管理與安全監控上仍有明顯漏洞，已成兒童安全的新警訊。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，107年即呼籲政府正視臨時遊戲設施的管理問題，並盡速檢討相關法規與管理機制，但至今仍未見明顯改善，顯示問題不在於不知道風險，而是制度補強始終未能到位。

許雅荏表示，此類型的充氣式遊具，在規定上每次使用都須向主管機關備查，四年期間有跟政府核備的僅有40件，多數場域往往涉及設備固定不足、人數控管不當或現場管理人力不足，對兒童安全構成潛在威脅。

育有兩個女兒的侯小姐表示，本來以為充氣式遊具就跟公園遊具一樣，但看到很多新聞事件後，才知道其實充氣式遊具有點危險，尤其小朋友在充氣式遊具上都會比較興奮，因此她都會特別去注意是否有妥善固定、充氣是否充足，也會提醒小朋友不要在上面跑跳。

靖娟基金會表示，盼政府可以透過跨部會合作，從遊戲設施管理、臨時活動場域審核到現場稽查應全面檢視與強化；也提醒家長春節期間若帶孩子參與遊戲設施時，應全程在旁陪同並留意現場是否有清楚的核備資訊與安全告示，並確認現場是否落實設備固定、出入口有防護、人數控管、充氣充足與工作人員看顧等基本安全措施，同時也需要在旁時刻照顧，才能避免憾事發生。

