被視為冗員…家長不滿外籍教師名額大刪 基市：中央刪補助款
基隆市中小學外籍教師預計8月1日起從29名減為18名，有家長認為市府稱減債有成卻刪減外籍教師名額不合理。基市府說，中央刪減補助款致地方預算緊縮，市府將在明年編預算補足。
基隆市議長童子瑋1月間接獲外籍教師陳情信，內文提到市府告知多名外籍教師被視為冗員（redundant），面臨職位終止情況，而留職外籍教師將被要求在多所學校間分配時間，變成四處奔波「巡迴演出」。
黃姓家長今天指出，他的兒子就讀國小一年級，外籍教師若能長期待在一所學校有助於教學，若改成巡迴式，學生不僅要重新適應，可能也要重新建構師生間的默契不利教學。他認為，基隆市政府稱減債有成，卻刪減外籍教師名額減少教育資源，非常不合理。
家長馬姓男子表示，孩子就讀正濱國小一年級時已適應外籍教師教學，二年級下學期會轉學至中興國小，也是因為中興國小有外籍教師任教，未來若沒有熟悉的外籍教師陪伴孩子成長，學習英文會有更大的障礙。
馬姓家長說，期盼市府考慮延續外籍教師政策，甚至擴大辦理，而不是變成雨露均霑，「看起來好像（大家）都有，可是大家都分享不到這個資源的狀況」。
基隆市政府教育處指出，有關外籍教師經費，因受財政收支劃分法修法通過後，中央政府不合理刪減補助款致地方預算緊縮，市府將在明年度預算再予補回，也會持續蒐集學校意見，審慎評估規劃雙語教育資源。
