被視為冗員…家長不滿外籍教師名額大刪 基市：中央刪補助款

中央社／ 基隆9日電
老師示意圖。圖／AI生成
老師示意圖。圖／AI生成

基隆市中小學外籍教師預計8月1日起從29名減為18名，有家長認為市府稱減債有成卻刪減外籍教師名額不合理。基市府說，中央刪減補助款致地方預算緊縮，市府將在明年編預算補足。

基隆市議長童子瑋1月間接獲外籍教師陳情信，內文提到市府告知多名外籍教師被視為冗員（redundant），面臨職位終止情況，而留職外籍教師將被要求在多所學校間分配時間，變成四處奔波「巡迴演出」。

黃姓家長今天指出，他的兒子就讀國小一年級，外籍教師若能長期待在一所學校有助於教學，若改成巡迴式，學生不僅要重新適應，可能也要重新建構師生間的默契不利教學。他認為，基隆市政府稱減債有成，卻刪減外籍教師名額減少教育資源，非常不合理。

家長馬姓男子表示，孩子就讀正濱國小一年級時已適應外籍教師教學，二年級下學期會轉學至中興國小，也是因為中興國小有外籍教師任教，未來若沒有熟悉的外籍教師陪伴孩子成長，學習英文會有更大的障礙。

馬姓家長說，期盼市府考慮延續外籍教師政策，甚至擴大辦理，而不是變成雨露均霑，「看起來好像（大家）都有，可是大家都分享不到這個資源的狀況」。

基隆市政府教育處指出，有關外籍教師經費，因受財政收支劃分法修法通過後，中央政府不合理刪減補助款致地方預算緊縮，市府將在明年度預算再予補回，也會持續蒐集學校意見，審慎評估規劃雙語教育資源。

相關新聞

聯合盃作文 「AI時代 更需文字深度」

「第十九屆聯合盃作文大賽」總決賽昨在新北市府頒獎，來自兩岸、日、星、馬、泰六地的優秀學子齊聚一堂。聯合報社長游美月表示，...

兒童事故風險一年增逾三成 交通死傷破萬充氣遊具成新破口

孩子想要玩充氣式遊具，家長得特別留意了。靖娟基金會指出，去年兒童事故傷害新聞中，14 歲（含）以下兒童事故死傷人數較前一...

學生代表與國教署長有約 即日起開放報名

為落實兒少表意權，教育部國教署舉辦「第8屆高級中等學校學生代表與署長有約」活動，即日起至3月31日止開放報名，邀請全國高...

代理亂象／2學期換8教師 師資荒失控損害學生受教權

一學期兩度換導師、兩學期換了八名老師…… 找代理教師像是「開盲盒」竟成校園日常。在全國代理與代課教師缺額破千、正式教師遲遲補不齊的師資荒下，學校被迫不斷下修門檻撐住課表，學生也間接承受教學不穩、打亂學習節奏的代價。 當「有人能站上講台」成為教師招聘底線，這場缺師危機正一點一滴侵蝕教育品質。

好讀U特派招募 培養新世代觀察力

聯合報系啟動「好讀Ｕ特派」校園記者徵選計畫，邀請曾參加聯合盃全國作文大賽、對新聞工作與公共議題有興趣的國小高年級至高中職...

