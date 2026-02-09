學生代表與國教署長有約 即日起開放報名

為落實兒少表意權，教育部國教署舉辦「第8屆高級中等學校學生代表與署長有約」活動，即日起至3月31日止開放報名，邀請全國高中職學生踴躍參與，透過制度化對話機制，強化學生在教育政策中的參與角色。

國教署表示，本屆活動採「3區討論會」及「3區正式會議」兩階段進行，每區預計錄取90名學生，鼓勵學生從自身學習與校園生活經驗出發，提出關切議題與具體建議。透過分組討論、意見交流與共識凝聚，培養清楚表達意見、傾聽不同觀點及參與公共討論的能力，落實兒少意見「被聽見、被重視、被回應」。

「署長有約」自107年起開始推動，國教署指出，兒少表意權為聯合國《兒童權利公約》所揭示的重要原則，政府除應保障學生受教權益，更應提供適當且安全的公共參與平台，使學生能實質參與影響自身權益的政策討論。

國教署呼籲全國高中職學生，把握難得機會，勇於發聲、積極參與公共事務，讓教育政策更貼近學生真實需求。活動相關資訊及報名方式，請至「國教署友善校園學生事務與輔導工作資訊網－學生事務資訊網」（https://reurl.cc/NGN2Eq）查詢。