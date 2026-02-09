新北特招開跑 12校釋出逾千席職人名額 AI、半導體課程夯

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
鶯歌工商廣設科師生以「坐觀阿里」作品，榮獲加拿大應用藝術大獎及巴黎設計獎。圖／新北教育局提供
鶯歌工商廣設科師生以「坐觀阿里」作品，榮獲加拿大應用藝術大獎及巴黎設計獎。圖／新北教育局提供

為引導具備實作潛力與職業興趣的國中學子及早銜接產業趨勢，新北市教育局公告「115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」簡章，即日起開放報名。今年有12所學校、63個科別，提供978個招生名額，另加計身心障礙及原住民學生外加名額54人，合計釋出1032個職人席次。

新北教育局說，特色招生不限設籍新北市，開放全國學生報名，協助學生依興趣與能力選擇合適學習路徑，落實適性發展。

教育局指出，此次特色招生為具備競賽實績的技術型人才打造升學直通機制。凡曾於全國技能競賽（含分區賽）獲得佳作以上成績者，報考相關群科可免參加術科測驗，術科成績以滿分計算；入學後亦可銜接金手培訓機制，透過系統化培育，持續累積專業實力，朝更高層級的國內外技能競賽與專業舞台邁進。

樟樹國際實中林浩吉校長指出，各校依群科發展方向系統性規畫多元特色課程，強化「做中學」與實作導向學習，內容涵蓋AI人工智慧機器人、自動化智慧物聯網、半導體實務、無人機航空測量、電競實務、3D遊戲美術、時尚工藝、廚藝技能、觀光導覽解說、保母技能培訓、潮食創作及寵物美容等領域，協助學生自國中階段即能銜接專業學習，逐步形塑清晰且具延續性的職涯發展方向。

歷屆透過特色招生入學的學生，在專業競賽與升學發展上都展現了具體成果。瑞芳高工空間測繪科吳侑倫、吳侑承兩兄弟，在校期間於全國技藝競賽測量職種分別榮獲金手獎第3名及第4名，畢業後先後升學至國立台灣科技大學與國立臺北科技大學，展現技職升學銜接的穩健成果；另有簡竹偵同學透過特色招生就讀鶯歌工商廣告設計科，就學期間榮獲DNA Paris Design Awards及2025年AASA Awards學生組創意廣告、平面設計及插畫設計等三項大獎，展現特色招生制度在培育專業實力與實戰表現上的成果。

教育局提醒，特色招生一律採網路報名，報名期間為今年2月9日至3月3日，術科測驗訂於4月11日辦理，錄取名單將於6月11日上午9時公告。鼓勵有志投入專業群科、喜愛實作學習的國中畢業生，把握期程，及早選定方向，將興趣轉化為專業能力，為未來升學與就業奠定穩固基礎。相關資訊可至新北市特色招生委員會樟樹國際實中網站（https://www.ctjhs.ntpc.edu.tw/）查詢。

復興商工美術科藝術生活應用專班素描練習。圖／新北教育局提供
復興商工美術科藝術生活應用專班素描練習。圖／新北教育局提供
樹人家商商業經營科店舖經營創藝商品特色課程。圖／新北教育局提供
樹人家商商業經營科店舖經營創藝商品特色課程。圖／新北教育局提供
瑞芳高工空間測繪科吳侑(右2)承榮獲全國技藝競賽第四名。圖／新北教育局提供
瑞芳高工空間測繪科吳侑(右2)承榮獲全國技藝競賽第四名。圖／新北教育局提供

