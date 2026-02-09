好讀U特派招募 培養新世代觀察力

聽新聞
聯合報／ 記者張策／新北報導

聯合報系啟動「好讀Ｕ特派」校園記者徵選計畫，邀請曾參加聯合盃全國作文大賽、對新聞工作與公共議題有興趣的國小高年級至高中職學生報名參與，透過一年培訓學習新聞採訪、寫作與媒體實務，培養新世代觀察力與表達力，即日起至二月廿八日開放報名。

聯合報系表示，「好讀Ｕ特派」以「用文字解鎖未來From Text to Next」為核心精神，鼓勵學生從閱讀出發，透過觀察、提問與書寫，理解新聞如何生成，並將自身觀點轉化為有公共價值的內容。不僅是寫作能力的延伸，更是培養媒體識讀與公民素養的重要歷程。

徵選對象為曾於聯合盃作文大賽各區初賽獲得佳作以上，且於一一四學年度就讀國小五年級至高中職一年級的學生。須完成線上報名，並繳交自我介紹、影音觀點作品及個人課外或社團表現等「優勢文件」，展現對新聞議題的理解與表達能力。錄取名額預計正取二十名，將由聯合報系資深媒體工作者書面審查，無須面試，相關辦法與報名資訊可至聯合學苑活動網站查詢。

錄取學員自四月起參與培訓，內容涵蓋新聞採訪寫作、影音敘事、編輯實務及實地參訪等，須至少完成一次「好讀周報」專題採訪任務。表現優異的作品有機會刊登在「好讀周報」、聯合學苑網站及聯合報系相關數位平台，依規定會提供稿費。

