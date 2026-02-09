聯合盃作文 「AI時代 更需文字深度」
「第十九屆聯合盃作文大賽」總決賽昨在新北市府頒獎，來自兩岸、日、星、馬、泰六地的優秀學子齊聚一堂。聯合報社長游美月表示，在ＡＩ與科技快速發展的時代，文字不只是工具，更是思考、判斷與人文價值的承載，「愈是科技進步，愈需要語言的溫度與深度。」
本屆聯合盃逾二萬名學生參賽，賽區橫跨台灣十四賽區、大陸五賽區，並擴及新加坡、馬來西亞、泰國與日本，由東南亞延伸至東北亞，成為全球規模最大的華文寫作競賽之一。
今年作文主題以「ＡＩ時代，人文依舊閃爍」為核心，高國中小各組題目設計引導學生思考科技、人性與自我之間的關係。游美月分享，從得獎作品中看到學生展現出超乎想像的深度，不僅善用文字表達情感，也能進行思辨與反思，「文字的重量與思考的廣度，在孩子身上清楚可見。」
決賽總評、中央大學中文系榮譽教授李瑞騰說，聯合盃是目前全球華文寫作競賽中，規模最大、且最能落實到基層教育的賽事。寫作是思考的過程，文字能讓情感、創意與說服力同時展現，「筆墨所得回饋筆墨，正是媒體實踐社會責任的最好方式。」
新北教育局長張明文則說，ＡＩ時代下，寫作能力更加關鍵。寫作不只是語文能力，而是思考力的外顯、人文素養的核心，「人要成為ＡＩ的主人，而不是被ＡＩ牽著走，關鍵就在於是否具備清楚表達與獨立判斷的能力。」
九年級組首獎、新北市頭前國中魏以晴描寫成長過程中家人、朋友與師長的情感付出，反思在人生偏離軌道後，終究會回到理解與連結之中。她認為，ＡＩ是整理資訊的好工具，但真正的想法與情感仍須自己完成。八年級組首獎、新北市新莊國中廖天儀描寫青少年在社群壓力下的迷惘與自我重建。她說，ＡＩ能在卡關時提供建議，但無法取代真實情感的書寫。
主辦單位表示，聯合盃作文大賽將持續擴大國際交流，讓華文寫作影響力向外延伸。
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看目標
▪公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」
▪補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡
▪頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。