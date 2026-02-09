聽新聞
聯合盃作文 「AI時代 更需文字深度」

聯合報／ 記者張策／新北報導
教育部督學張永傑（中）頒獎給得獎同學。 記者張策／攝影
教育部督學張永傑（中）頒獎給得獎同學。 記者張策／攝影

「第十九屆聯合盃作文大賽」總決賽昨在新北市府頒獎，來自兩岸、日、星、馬、泰六地的優秀學子齊聚一堂。聯合報社長游美月表示，在ＡＩ與科技快速發展的時代，文字不只是工具，更是思考、判斷與人文價值的承載，「愈是科技進步，愈需要語言的溫度與深度。」

本屆聯合盃逾二萬名學生參賽，賽區橫跨台灣十四賽區、大陸五賽區，並擴及新加坡、馬來西亞、泰國與日本，由東南亞延伸至東北亞，成為全球規模最大的華文寫作競賽之一。

今年作文主題以「ＡＩ時代，人文依舊閃爍」為核心，高國中小各組題目設計引導學生思考科技、人性與自我之間的關係。游美月分享，從得獎作品中看到學生展現出超乎想像的深度，不僅善用文字表達情感，也能進行思辨與反思，「文字的重量與思考的廣度，在孩子身上清楚可見。」

決賽總評、中央大學中文系榮譽教授李瑞騰說，聯合盃是目前全球華文寫作競賽中，規模最大、且最能落實到基層教育的賽事。寫作是思考的過程，文字能讓情感、創意與說服力同時展現，「筆墨所得回饋筆墨，正是媒體實踐社會責任的最好方式。」

第十九屆聯合盃作文大賽總決賽昨天頒獎，聯合報系社長游美月（左）頒發感謝狀給總決賽總評老師李瑞騰。記者葉信菉／攝影
第十九屆聯合盃作文大賽總決賽昨天頒獎，聯合報系社長游美月（左）頒發感謝狀給總決賽總評老師李瑞騰。記者葉信菉／攝影

新北教育局長張明文則說，ＡＩ時代下，寫作能力更加關鍵。寫作不只是語文能力，而是思考力的外顯、人文素養的核心，「人要成為ＡＩ的主人，而不是被ＡＩ牽著走，關鍵就在於是否具備清楚表達與獨立判斷的能力。」

九年級組首獎、新北市頭前國中魏以晴描寫成長過程中家人、朋友與師長的情感付出，反思在人生偏離軌道後，終究會回到理解與連結之中。她認為，ＡＩ是整理資訊的好工具，但真正的想法與情感仍須自己完成。八年級組首獎、新北市新莊國中廖天儀描寫青少年在社群壓力下的迷惘與自我重建。她說，ＡＩ能在卡關時提供建議，但無法取代真實情感的書寫。

主辦單位表示，聯合盃作文大賽將持續擴大國際交流，讓華文寫作影響力向外延伸。

