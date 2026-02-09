台北國際書展6天58萬人次 追上疫情前
台北國際書展昨閉幕，六天吸引五十八萬人次，高於去年五十七萬人次，追平疫前的五十八萬人次。多家出版社指出，今年銷售比去年多了一到兩成，文化幣與門票抵用金效益明顯，紙書和電子書「紙電互補共榮」也成為書展常態。台北書展基金會也宣布，明年將由捷克擔任主題國。
本屆書展共有廿九國、五○九家出版社、近一千五百名作家參展，台北國際書展基金會董事長郝明義表示，書展是「體驗閱讀的機會」，讓讀者有機會聆聽創作者的內心世界，而台北國際書展已經形成體驗閱讀最好的氣場。
從總統賴清德到台北市長蔣萬安，今年都來逛書展。郝明義表示，聽到許多外媒好奇讚嘆，台灣為何有這麼多政府官員逛書展買書並公布書單。他認為，「官員逛書展」是台灣多年傳統，代表對文化無形的支持。文化部長李遠則表示，這是因為部會首長認同文化是未來台灣外交的重要元素；代表台灣「很想努力成為文化大國」，希望透過書展把全世界的文化帶進台灣，也把台灣文化介紹到全世界。
去年電子書閱讀器異軍突起，今年數位出版區聲勢更浩大。台北市出版商業同業公會理事長趙政岷觀察，書展的電子書閱讀器折扣價極具競爭力，排擠了書的重度閱讀者；今年書展紙書平均購書本數下降，部份類型書種朝使用閱讀器購買電子書為主。
獨立出版聯盟理事長陳夏民同意，書展確實出現為電子書而來的新型消費者。但他也發現，有讀者先買電子書、又到攤位買紙本收藏、找作家簽名，「紙本書和電子書是互補不是競爭」。
「ＡＩ大浪來襲，讀者還需要這麼多書嗎？如果我們愈來愈習慣ＡＩ，未來的閱讀又是什麼樣子？」由ＡＩ擔任導讀的「聯經智讀 」在書展首度亮相。聯經總經理陳芝宇表示，資訊爆炸的時代，部分讀者失去了閱讀人文、學術書籍的耐心，ＡＩ或許是解方。「聯經智讀 」是全世界首個作者、譯者、編輯共同協作的ＡＩ閱讀，ＡＩ除了協助讀者精準找書，還擔任「伴讀者」幫讀者抓重點、解答疑問。
