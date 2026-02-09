廣角鏡／稻草筆寫大字賀歲

國立台灣工藝研究發展中心「攏馬有春」系列活動將於十八日（大年初二）至廿二日（初六）登場，為替活動暖身，南投縣慕陶書法學會結合書法藝術、在地農業素材與生活工藝，以「稻草筆寫大字」賀歲，讓書法走出教室、走入自然學習場域，引領孩童以工藝方式體驗節慶文化的生活樣貌，為年節增添文化記憶。

udn討論區