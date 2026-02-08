AI浪潮中書寫自己 聯合盃作文考「選擇、感受、思辨」

第19屆聯合盃作文大賽以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為主軸，透過層層遞進的命題設計，引導學生在人工智慧快速發展的時代，重新思考人性、情感與自我價值。主辦單位指出，寫作不只是語文能力的展現，更是學生整理思緒、理解世界、與自己對話的重要途徑。

本屆命題以「選擇、感受、思辨」為核心精神，依學習階段設計不同題型，從國小到高中，逐步培養學生的觀察力、感受力與思考深度。命題內容結合生活經驗與當代議題，讓學生不只寫故事，更在書寫中學習判斷與反思。

國小中年級組以「扭蛋機」為題材，鼓勵學生從具象觀察出發，透過選擇不同象徵意義的扭蛋，自訂題目發揮想像力。有學生選擇「愛心扭蛋」，寫下關懷與助人的故事，也有人以「未知扭蛋」展開奇幻冒險，展現對世界的好奇與創意。命題核心在於引導孩子從熟悉的生活物件中，開啟想像與敘事能力。

國小高年級組延續扭蛋意象，進一步要求學生為選擇的扭蛋命名，並思考「為什麼想要」以及「選擇後會帶來什麼改變」。學生在創作中不只描寫情節，也開始思考價值與情感意義，從單純想像走向初步反思。

國中組則以「青春路線圖」為命題，將成長歷程化為一段可選擇起點與終點的旅程。題目設計十個象徵心理狀態與生活階段的站名，讓學生書寫從出發到抵達的過程，描繪挫折、轉折與理解。有學生從「內耗修復站」出發，寫下學會接納自己的經驗；也有人從「自我再造站」前行，展現改變與行動的力量。命題引導學生在故事中理解成長，也完成一次與自我的對話。

高中組命題則直接回應AI時代的挑戰，以一名高中生「陌恆」與多個AI分身的互動為情境，要求學生思考當科技提供「最佳解答」時，人該如何做出自己的選擇。學生需描寫一次未採用AI建議的經驗，並反思這樣的選擇如何影響自我認同與人際關係。主辦單位指出，這道題不只是在寫科技，而是在引導學生思辨科技與人性之間的界線，理解「真實」與「不完美」本身的價值。

主辦單位表示，整體命題融合生活教育、社會情緒學習（SEL）、人際互動、自我認同與科技倫理等面向，期待學生在書寫中連結個人經驗與社會現象，培養獨立思考與價值判斷能力。寫作在AI時代不只是表達工具，更是人類保有感受力與思辨力的重要方式。