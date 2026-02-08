聯合盃作文大賽跨國擴展 評審：AI時代文字仍是思考核心力量

「第19屆聯合盃作文大賽」總決賽頒獎典禮今在新北市政府舉行，來自台灣、大陸、新加坡、馬來西亞、日本與泰國的優秀學子齊聚一堂。聯合報社長游美月表示，在AI與科技快速發展的時代，文字不只是工具，更是思考、判斷與人文價值的承載，「愈是科技進步，愈需要語言的溫度與深度。」

本屆聯合盃共有逾2萬名學生參賽，賽區橫跨台灣14個賽區、大陸5個賽區，並擴及新加坡、馬來西亞、泰國與日本，賽事版圖由東南亞延伸至東北亞，成為全球規模最大的華文寫作競賽之一。游美月指出，聯合盃已邁入第19年，希望透過這個平台，讓年輕世代學習用文字與自己、社會，甚至世界對話。

今年作文主題以「AI時代，人文依舊閃爍」為核心，從國小到高中各組題目設計，引導學生思考科技、人性與自我之間的關係。游美月分享，從得獎作品中看到學生展現出超乎想像的深度，不僅善用文字表達情感，也能進行思辨與反思，「文字的重量與思考的光度，在孩子身上清楚可見。」

擔任本屆決賽總評的中央大學中文系榮譽教授李瑞騰表示，聯合盃是目前全球華文寫作競賽中，規模最大、且最能落實到基層教育的賽事。他指出，寫作本身就是思考的過程，文字能讓情感、創意與說服力同時展現，「筆墨所得回饋筆墨，正是媒體實踐社會責任的最好方式。」

新北市教育局長張明文則從教育現場角度指出，AI時代下，寫作能力反而更加關鍵。他認為，寫作不只是語文能力，而是思考力的外顯、人文素養的核心，也是駕馭AI的重要競爭力，「人要成為AI的主人，而不是被AI牽著走，關鍵就在於是否具備清楚表達與獨立判斷的能力。」

本屆命題以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為主軸，聚焦選擇、感受與思辨，引導學生從生活經驗出發，思考自我、社會與科技之間的關係。

學生作品也呼應評審與來賓的觀察。國中九年級組首獎、新北市頭前國中魏以晴，以「青春路線圖」為題，選擇「情感交流站」作為起點與終點，描寫成長過程中家人、朋友與師長的情感付出，並反思在人生偏離軌道後，終究會回到理解與連結之中。她認為，AI是整理資訊的好工具，但真正的想法與情感仍需由自己完成。

國中八年級組首獎、新北市新莊國中廖天儀，則以社群媒體為切入點，設定「社群形象」、「自我內耗修復」與「自我再造」三個站點，描寫青少年在社群壓力下的迷惘與自我重建。她直言，AI能在卡關時提供建議，但無法取代真實情感的書寫。

主辦單位指出，聯合盃作文大賽19年來持續為語文教育扎根，今年更獲多所大學中文系與教育界支持，未來也將持續擴大國際交流，讓華文寫作的影響力持續向外延伸。 教育部督學張永傑（中）頒發首獎給予得獎同學。記者張策／攝影 國中九年級組首獎新北市頭前國中魏以晴（右）、國中八年級組首獎新北市新莊國中廖天儀（中）與新北市教育局長張明文合影。記者葉信菉／攝影 聯合報社長游美月（左）致贈感謝狀予決賽總評中央大學中文系榮譽教授李瑞騰。記者張策／攝影