影／第19屆聯合盃總決賽頒獎典禮 游美月期許同學用文字跟世界對話
第19屆聯合盃作文大賽總決賽頒獎典禮今天在新北市政府舉行，聯合報社長游美月表示，文字是媒體承載社會責任的基礎，在AI與科技快速發展的時代，更需要語言的溫度與思辨能力，並期許同學能用文字跟世界對話。
本屆賽事由教育部國教署指導，聯合報系與聯合報系文化基金會主辦，除獲各縣市政府指導與共同主辦外，也獲長榮航空、林教授教育集團贊助支持。評審陣容方面，今年邀請中央大學中文系榮譽教授李瑞騰擔任決賽總評，李瑞騰指出，寫作是思考的歷程，透過文字梳理紛雜世事，能讓一切更有條理。聯合盃作文大賽在體制教育之外強化國語文學習，雖屬競賽形式，卻能發揮周邊效應，帶動教學、促進學習風氣。
