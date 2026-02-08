快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

台師大美術系校友亮相巴黎大皇宮 首都藝術展自信發聲

經濟日報／ 記者徐碧華／台北即時報導
謝正瑜作品（左上），林香木作品「夜未央1」（左下），黃英添作品「Breeze by the lake」（右上），馬步月作品「夢中桃源」。張文菁/提供
謝正瑜作品（左上），林香木作品「夜未央1」（左下），黃英添作品「Breeze by the lake」（右上），馬步月作品「夢中桃源」。張文菁/提供

法國巴黎大皇宮（Grand Palais）的年度盛事「巴黎首都藝術展（Salon Art Capital）」12日開展，集結全球超過2,000位藝術家，各自展現獨特的當代藝術風格，彼此激盪對話。國立臺灣師範大學美術系碩博士生所組成的團隊也將參與其間，分別以墨彩、西畫及複合媒材在國際發聲。

巴黎首都藝術展2月12日至15日舉行，該展創立於1884年，由四大重要藝術沙龍組成，包括比較沙龍、法國藝術家沙龍、獨立藝術家沙龍及水性繪畫沙龍，主辦單位除了四大沙龍，還包括法國文化部、法國國家博物館及巴黎大皇宮博物館。

其中，「比較沙龍」（Salon Comparaisons）以促進不同藝術流派之間的交流與比較為核心，透過嚴謹評審及策展制度，由各組組長精選優秀藝術家共同參展。歷年來，朱德群、趙無極、蘇憲法、廖修平等知名華人藝術家皆曾於此展出，成為東西方藝術交流的重要平台。

本屆展覽中，由藝術家台灣美術院院士李文謙領軍，吳亞倫策展，台師大碩博士班多位優秀校友受邀共同展出。

參展藝術家包括李文謙、吳亞倫、桂香木、洪雪慧、黃英添、葉修英、羅志英、馬步月、張文菁、張素蘭、蔡孟玲、鄭明珠、謝文倩、謝正瑜、戴桂蓮、林美嬌及石垣美幸等。他們以深厚的人文素養與成熟創作語彙，透過多元形式，回應當代社會議題與個人文化經驗，展現兼具在地精神與國際視野的台灣當代藝術特色。

策展人吳亞倫表示，在巴黎大皇宮展出是相當難得的機會，通過嚴格的評審也十分不容易，也是對台師大校友的一大肯定。相信在「比較沙龍」的精神下，參展團員除了自信呈現本身的創作語彙，更能汲取藝術能量，成為未來創作歷程的一大助力。

巴黎大皇宮展出作品，左上為李文謙作品，右上為吳亞倫作品「妳來過的痕跡」，左下為石垣美幸作品，右下為謝文倩的「王者之風」。張文菁／提供
巴黎大皇宮展出作品，左上為李文謙作品，右上為吳亞倫作品「妳來過的痕跡」，左下為石垣美幸作品，右下為謝文倩的「王者之風」。張文菁／提供
張素蘭作品「一棵開花的樹」（左），羅志英作品「東流水」（右上），林美嬌作品「神遊古國悠城」（右下）。張文菁／提供
張素蘭作品「一棵開花的樹」（左），羅志英作品「東流水」（右上），林美嬌作品「神遊古國悠城」（右下）。張文菁／提供
洪雪慧「鼎城築夢」（左），張文菁作品「Love」（右上），葉修英作品「冰淇淋王國」。張文菁/提供
洪雪慧「鼎城築夢」（左），張文菁作品「Love」（右上），葉修英作品「冰淇淋王國」。張文菁/提供
鄭明珠作品「秋山煙雲」（左），戴桂蓮作品「荷塘秋色」（右上），蔡孟玲作品「靜坐觀心」（右下）。張文菁/提供
鄭明珠作品「秋山煙雲」（左），戴桂蓮作品「荷塘秋色」（右上），蔡孟玲作品「靜坐觀心」（右下）。張文菁/提供

藝術家 巴黎 法國 台師大 文化部 博物館 繪畫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

史努比與好友們現身屏東漁港 浪漫情人節點燈

新冠吹哨者李文亮逝世6周年 大陸網友微博哀悼成「哭牆」

屏東枋寮彩虹藝鐵正式開幕 主打在地農漁特色

落山風藝術季相約海口 16名藝術家打造地景裝置 沙灘、港灣、村落藏驚喜

相關新聞

披頭四啟發 法插畫家《Nowhere Girl》描繪90年代少女迷惘

法國知名插畫家瑪嘉莉‧呂樹（Magali Le Huche）今首次來到台北國際書展，舉辦《Nowhere Girl》繪畫...

金門青少年文學獎揭曉 59件作品綻放青春文字活力

金門縣政府教育處主辦的「第六屆金門青少年文學獎頒獎典禮」暨「114年全國語文競賽獲獎表揚」，於今天上午在金城國中藝文中心...

聖祖自辦獎學金第4屆頒獎 54名學子受惠、發出11.2萬元

長期投入地方公益的金門聖祖食品公司，今日上午於總公司舉辦第4屆「聖祖自辦獎學金」頒獎典禮，今年共計54位學子獲獎，發出獎...

動手做冬令營 教育部讓聽、視障生「摸」懂科學原理

教育部國教署日前補助遠哲科學教育基金會主辦「2026年視障生與聽障生動手做學科學冬令營」，舉行為期5天的科學實作課程，邀...

勝成遭控體罰、不當對待 竹市府廢止名下6所教育機構立案

新竹市私立勝成兒童課後照顧中心夏姓負責人遭控體罰，市府依法廢止其名下6間幼兒園與補習班立案，該教育機構日前召開家長陳情說...

私校招生「小聯考」變相篩選學生 教團批教育部成隱形幫凶

每到升學季，不少私立國中自辦「小聯考」篩選學生。全國教師工會總聯合會今天表示，此舉已經嚴重戕害國民教育本質，但教育部卻仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。