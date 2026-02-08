台師大美術系校友亮相巴黎大皇宮 首都藝術展自信發聲

法國巴黎大皇宮（Grand Palais）的年度盛事「巴黎首都藝術展（Salon Art Capital）」12日開展，集結全球超過2,000位藝術家，各自展現獨特的當代藝術風格，彼此激盪對話。國立臺灣師範大學美術系碩博士生所組成的團隊也將參與其間，分別以墨彩、西畫及複合媒材在國際發聲。

巴黎首都藝術展2月12日至15日舉行，該展創立於1884年，由四大重要藝術沙龍組成，包括比較沙龍、法國藝術家沙龍、獨立藝術家沙龍及水性繪畫沙龍，主辦單位除了四大沙龍，還包括法國文化部、法國國家博物館及巴黎大皇宮博物館。

其中，「比較沙龍」（Salon Comparaisons）以促進不同藝術流派之間的交流與比較為核心，透過嚴謹評審及策展制度，由各組組長精選優秀藝術家共同參展。歷年來，朱德群、趙無極、蘇憲法、廖修平等知名華人藝術家皆曾於此展出，成為東西方藝術交流的重要平台。

本屆展覽中，由藝術家台灣美術院院士李文謙領軍，吳亞倫策展，台師大碩博士班多位優秀校友受邀共同展出。

參展藝術家包括李文謙、吳亞倫、桂香木、洪雪慧、黃英添、葉修英、羅志英、馬步月、張文菁、張素蘭、蔡孟玲、鄭明珠、謝文倩、謝正瑜、戴桂蓮、林美嬌及石垣美幸等。他們以深厚的人文素養與成熟創作語彙，透過多元形式，回應當代社會議題與個人文化經驗，展現兼具在地精神與國際視野的台灣當代藝術特色。

策展人吳亞倫表示，在巴黎大皇宮展出是相當難得的機會，通過嚴格的評審也十分不容易，也是對台師大校友的一大肯定。相信在「比較沙龍」的精神下，參展團員除了自信呈現本身的創作語彙，更能汲取藝術能量，成為未來創作歷程的一大助力。 巴黎大皇宮展出作品，左上為李文謙作品，右上為吳亞倫作品「妳來過的痕跡」，左下為石垣美幸作品，右下為謝文倩的「王者之風」。張文菁／提供 張素蘭作品「一棵開花的樹」（左），羅志英作品「東流水」（右上），林美嬌作品「神遊古國悠城」（右下）。張文菁／提供 洪雪慧「鼎城築夢」（左），張文菁作品「Love」（右上），葉修英作品「冰淇淋王國」。張文菁/提供 鄭明珠作品「秋山煙雲」（左），戴桂蓮作品「荷塘秋色」（右上），蔡孟玲作品「靜坐觀心」（右下）。張文菁/提供