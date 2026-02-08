快訊

台北國際書展倒數計時中 6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北國際書展公民書區租來一輛遊覽車開進展場，賴清德總統在閃著五彩雀燈的「讀字檳榔攤」前買書結帳。記者曾學仁／攝影
台北國際書展今天邁入最後一天，晚上8時閉幕，書迷只剩幾小時可遊逛書展。以下介紹今年最美或最具創意的五大特色展位，讓你在最短時間內抓到書展精華。

●讓賴總統也要打卡的「公民書區」

什麼樣的「台灣感性」攤位，讓賴清德總統指定要在這裡打卡留念？答案是公民書區裡閃著五彩孔雀燈的「讀字檳榔攤」。集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店，共計43個出版單位與35個NGO參展的公民書區，以「道路/塞車」為核心意象，展區不僅有仿真度極高的檳榔攤、紅綠燈，還豪氣租來一部帶司機的遊覽車開進展場，逾70場講座就直接辦在遊覽車內。讀者還可以在專屬拍貼機留念，累了可以在「閱讀轉運站」稍坐片刻，了解十家獨立書店的閱讀路線。

●最高檢察署邀你穿法袍、當一日檢察官

來書展順便逛最高檢察署？！今年台灣最高檢察署首度打破神秘、主動走進書展設攤，，還推出「法袍體驗」活動，邀請民眾穿上「高高在上」的法袍，當起「一日檢察官」打正義的卡。現場雖只擺售五本書籍，每本卻都叫人「心中一驚」，包括台灣首本「貪汙治罪條例逐條評釋」、「國家安全法/反滲透法/國家機密保護法逐條評釋」。書名雖然嚴肅，滿額贈送的小禮卻相當可愛，童話造型的神探公仔看得出最高檢察署想親近民眾的心意。

逛完檢察署，別忘了去逛犯罪~~出版社。犯罪/推理小說在台灣漸成主流，此次台北國際書展便有兩家專攻推理小說的出版社設攤—聚焦真實懸疑犯罪案件改編小說的凌宇出版社，以及台灣犯罪作家聯會旗下的出版事業「幻華創造」。這兩家出版社和「最高檢察署」彷彿刑偵案件的上下游，在書展形成「推理小宇宙」。

●如夢似幻的中研院「藍圖」

中央研究院今年以「藍圖(Blueprint)」作為書展主題，展場以不同層次的藍色布置，有的藍的像海洋、有的藍像星空，如夢似幻的藍色成為脆友打卡聖地。展場除展示絕版書與口述歷史資料外，還將黑洞、DNA修復、量子密碼、明清文學、AI時代的人類智慧、黑潮發電等多項研究成果轉化為收藏小物，讓科學帶著走。

●台大出版中心

每年都會將書架回收再利用的台大出版中心，今年以「鏡像．無限–在知識中閱讀世界」為主題，在書架裝上一面面鏡片，以鏡面映照、折射、變幻的概念，呈現知識的無限延展與多樣性、在不同學科與視角之間的交會、回應與延展。此一設計象徵「閱讀」不僅是向外探索世界的行動，也是一段回返自身、重新理解世界的旅程，不僅富巧思與深度，遊逛其中也是令人驚豔的視覺體驗。

●書展也可以買福袋、求籤

農曆新年將至，想要求籤、買福袋，來台北國際書展也辦得到。聯合文學雜誌以「福袋」的概念設計「文學寄讀計畫」，書袋裡包一本雜誌和一本書，讓讀者只憑書袋封面的文字選書、寄送給親友，讓親友享受「盲盒開書」的驚喜。樂天KOBO則設計一大面籤牆「陪你走過人生的各種卡關」，讀者抽完籤後，便可憑籤球上的密碼到籤牆解籤，而籤牆中的文字都來自經典書籍，用文學為讀者解籤。﹑

台北國際書展樂天KOBO攤位設計一大面籤牆「陪你走過人生的各種卡關」，讀者抽完籤後，便可憑籤球上的密碼到籤牆解籤，而籤牆中的文字都來自經典書籍，用文學為讀者解籤。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展中央研究院攤位以「藍圖(Blueprint)」為主題，展場以不同層次的藍色布置。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展聯合文學雜誌攤位以「福袋」的概念設計「文學寄讀計畫」，書袋裡包一本雜誌和一本書，讓讀者只憑書袋封面的文字選書、寄送給親友，讓親友享受「盲盒開書」的驚喜。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展台大出版中心攤位以「鏡像．無限–在知識中閱讀世界」為主題，在書架裝上一面面鏡片，以鏡面映照、折射、變幻的概念，呈現知識的無限延展與多樣性。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展最高檢察署攤位人潮洶湧，還提供「法袍體驗服務」。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展聯合文學雜誌攤位以「福袋」的概念設計「文學寄讀計畫」，書袋裡包一本雜誌和一本書，讓讀者只憑書袋封面的文字選書、寄送給親友，讓親友享受「盲盒開書」的驚喜。記者陳宛茜／攝影
