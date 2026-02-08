教部推閱讀教育 16億補助851校建社區共讀站

快訊

中央社／ 台北8日電

為推動閱讀教育，並配合前瞻基礎建設計畫，教育部補助851所國中小、約16億元經費建置社區共讀站，各校也結合在地文化特色，發展具獨特風格的共讀站空間。

教育部今天發布新聞稿指出，為持續推動閱讀教育，因此透過多元政策與資源挹注，強化校園閱讀環境；配合前瞻基礎建設計畫，教育部國民及學前教育署已補助851所國中小、總計約16億元經費建置社區共讀站，打造兼具學習、交流與文化傳承功能的公共閱讀場域。

各校也結合在地文化特色，發展具獨特風格的共讀站空間，例如台中市大墩國中「杏福旅圖」社區共讀站，以校樹銀杏為意象，營造綠意閱讀環境；屏東縣復興國小曾是台糖子弟學校，共讀站融入糖廠歷史元素，將列車月台作為共讀站入口意象，並以售票亭形象概念設計服務台。

另外，學校也善用共讀站辦理親子讀書會、作家講座、故事時間及社區走讀等活動，鼓勵社區民眾參與，並積極培訓社區志工，強化閱讀推廣能量，促進學校與社區的夥伴關係與良性互動，使學校社區共讀站成為推動社區閱讀的重要據點。

國教署表示，將持續挹注資源，協助學校永續營運社區共讀站，讓共讀站不僅為書籍閱覽空間，更發展為學習討論、交流互動與創意展演的重要場域，深化社區閱讀效益，打造溫暖友善的學習中心。

前瞻基礎建設 設計 教育部
