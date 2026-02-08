椰纖絲製熱電材料 她奪青少年科學獎
科教館昨舉辦二○二六台灣國際科學展覽會頒獎典禮，其中最高榮譽「青少年科學獎」由師大附中學生施冠宇、復興實中學生黃楚涵及日本籍長坂Sophia怜獲得。黃楚涵用椰纖絲製成熱電材料，成本僅四元，盼兼顧環保永續。
今年台灣國際科學展覽會共計卅二國、逾五百名師生參與，選出數學、物理、天文與化學等十三學科大會獎得主。
復興實中高二生黃楚涵作品「椰纖絲奈米碳複合材料的溫度控制熱電相轉變及熱電應用」，聚焦解決傳統熱電材料成本高、製程複雜問題。她說，熱電晶片多以金屬構成，需高導電體導熱並透過溫差發電，技術很貴或較麻煩，因此嘗試把基底改為不導電的椰纖絲，再放入可導電的奈米顆粒，作成熱電材料。
黃楚涵表示，風力發電雖被歸為綠能，但儀器並不環保，選用椰纖絲是盼顧及環保永續，連發電器本身都是可回收材料。作品能實際使用，單一成本只要四元，未來希望調整奈米碳顆粒結構，提升其熱電轉換效率。
師大附中高三生施冠宇，以作品「探討黑腹果蠅基因Scny對其卵巢發育以及組蛋白調控之影響」參賽。施冠宇表示，研究選用黑腹果蠅Scrawny基因，Scrawny某一細胞中表現的性狀跟人體多倍體巨大癌症細胞相似，形成機制也雷同。又多倍體巨大癌症細胞出現於化療後等高壓環境，部分癌症復發都與多倍體巨大癌症細胞有關，盼透過果蠅模型進而研究人類癌症。
評審總召集人李文献說，本屆作品研究主題涵蓋機構設計、機電系統、人工智慧與綠能應用，多數作品皆能完成實體系統或功能性原型。
