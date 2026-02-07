披頭四啟發 法插畫家《Nowhere Girl》描繪90年代少女迷惘

法國知名插畫家瑪嘉莉‧呂樹（Magali Le Huche）今首次來到台北國際書展，舉辦《Nowhere Girl》繪畫音樂會，與現場及線上讀者分享創作歷程。活動中，她邊播放披頭四音樂，邊現場繪畫，每張作品皆配合不同音樂以搭配當下情境，呈現視覺與聽覺的雙重饗宴。

《Nowhere Girl》以瑪嘉莉自身經歷為原型，描寫九零年代青少女的迷惘與熱情。她回憶，11歲時因上學恐懼症開始遠距求學，雖然孤單，卻在披頭四的音樂中找到避風港。這段經驗也成為作品靈感，讓讀者沉浸於平行世界般的青春記憶。《Nowhere Girl》書名也與披頭四名曲《Nowhere Man》對應。

談及音樂選擇，瑪嘉莉表示，披頭四對她青少年時期影響深遠。第一次聽披頭四是在姊姊生日收到的唱片，當時她獨自在巴黎家中，音樂透過走廊傳來，既害怕又被音樂的奇異與歡樂吸引。音樂陪伴她度過恐懼與迷惘，也讓她在創作中找到自我定位。

創作心法方面，瑪嘉莉指出，她在構思故事時偏好安靜，但走路或搭地鐵時喜歡聽音樂；作品快完成或上色階段，更會播放音樂以沉浸創作世界。她強調，音樂不只是陪伴，而是一種自由想像的語言。

瑪嘉莉指出，創作對青少年尤其重要。喜愛的事物能成為自我認同的寄託，她對披頭四的熱愛，不僅帶來避風港，也讓她找回屬於自己的定位。

《Nowhere Girl》不僅是一部自傳漫畫，更是一段透過音樂、繪畫與文字探索自我、面對恐懼的旅程。這場首次來台的繪畫音樂會，讓讀者親眼見證創作誕生，也感受作者如何將生活、音樂與想像融合，帶領讀者們進入她的平行世界。