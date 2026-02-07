快訊

金門青少年文學獎揭曉 59件作品綻放青春文字活力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府教育處今天舉辦第六屆金門青少年文學獎頒獎典禮暨114年全國語文競賽獲獎表揚，圖為全部獲獎同學合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府教育處今天舉辦第六屆金門青少年文學獎頒獎典禮暨114年全國語文競賽獲獎表揚，圖為全部獲獎同學合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府教育處主辦的「第六屆金門青少年文學獎頒獎典禮」暨「114年全國語文競賽獲獎表揚」，於今天上午在金城國中藝文中心隆重舉行，今年共有59件優秀文學作品自383件參賽作品中脫穎而出，展現金門青少年豐沛的創作能量與深刻的生命觀察。

頒獎典禮由副縣長李文良主持並擔任頒獎人，教育處長黃雅芬、各校校長、文學獎評審委員、得獎學生與家長齊聚一堂，共同見證屬於青春與文字的榮耀時刻。會中同時表揚在114年全國語文競賽中表現傑出的金門選手，肯定他們在語文學習上的努力與投入。

副縣長李文良表示，縣府高度重視青少年文學獎的推動，這不僅是對學生文學實力的肯定，更是對金門文化底蘊的深耕與延續。他勉勵學生持續保有閱讀與書寫的熱情，在文字中拓展視野、認識自我，讓文學的種子在浯島土地上持續生根發芽。

李文良也分享，有得獎學生提到寫作能記錄自己喜歡的事物，他認為這正是持續創作最好的動力。他以AI為例指出，資料庫越豐富，產出品質越好，鼓勵學生多閱讀、多觀察、多與人互動，並透過不斷練習，培養「熟能生巧」的能力，精準掌握寫作的核心。

在114年全國語文競賽中，金門代表隊表現亮眼，勇奪6個全國特優、9個特優、17項優等及14項甲等，創下歷年最佳成績。其中，金門高中黃以樂（國語朗讀）、金城國中吳駿彦（國語字音字形）、黃立晴（臺灣台語情境式演說）、開瑄國小鞥靭．戴拉灣（多納魯凱族語朗讀），以及金城國中洪翊愷等人組成的臺灣台語讀者劇場團隊，皆獲得全國特優肯定。

教育處長黃雅芬則親自為小說、散文、新詩與童話各組得獎學生頒獎。她表示，文學獎不只是比賽，更是一個培養孩子表達能力與思考深度的重要平台，期盼透過持續推動，串聯學校、家庭與社會力量，讓更多孩子勇於以文字追夢。

教育處指出，本屆文學獎自113年9月徵稿以來，作品題材多元、風格鮮明，學生們以筆為舟，書寫生活、成長與土地情感。評審團一致肯定作品兼具創意與生命力，展現金門青少年對世界的真誠回應。頒獎典禮同時安排評審與學生面對面交流，分享創作歷程與寫作心得，為未來文學之路注入更多靈感與勇氣。

金門縣政府教育處今天舉辦第六屆金門青少年文學獎頒獎典禮暨114年全國語文競賽獲獎表揚，圖為縣府轉頒114年全國語文競賽獲獎同學。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府教育處今天舉辦第六屆金門青少年文學獎頒獎典禮暨114年全國語文競賽獲獎表揚，圖為縣府轉頒114年全國語文競賽獲獎同學。記者蔡家蓁／攝影
副縣長李文良勉勵學生持續保有閱讀與書寫的熱情，在文字中拓展視野、認識自我，讓文學的種子在浯島土地上持續生根發芽。記者蔡家蓁／攝影
副縣長李文良勉勵學生持續保有閱讀與書寫的熱情，在文字中拓展視野、認識自我，讓文學的種子在浯島土地上持續生根發芽。記者蔡家蓁／攝影

文學 金門 青少年
