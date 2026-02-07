聖祖自辦獎學金第4屆頒獎　54名學子受惠、發出11.2萬元

長期投入地方公益的金門聖祖食品公司，今日上午於總公司舉辦第4屆「聖祖自辦獎學金」頒獎典禮，今年共計54位學子獲獎，發出獎學金總額新台幣11萬2千元，涵蓋國小至大學各學制，聖祖食品公司總經理陳緣姿表示，希望透過獎學金激勵同學們，不僅在學業上取得更大的成就，也能在未來成為對社會有貢獻的人才，回饋家鄉。

聖祖已連續4年透過金門縣政府教育處平台公告自辦獎學金，開放全金門學子申請，包含在外地就讀大學的學生，並以學業表現優異及家庭清寒者為優先對象，今年獲獎學生分別來自大學、高中、高職、國中及國小等組別，共計54人。

陳緣姿在致詞時勉勵同學，「合抱之木，生於毫末；千里之行，始於足下」，指出獲獎不僅代表成績，更象徵在求學過程中所付出的努力與堅持。她期許同學持續保持積極進取的學習態度，志存高遠，未來成為對社會與家鄉有貢獻的人才。

她也提到，聖祖董事長葉錦湖自2002年設立尚義機場獎學金以來，陸續於多所學校推動獎助措施，並於2022年擴大辦理聖祖自辦獎學金，補助對象涵蓋全縣中小學、高中職及大學，24年來累計受惠學生已超過3千人，展現企業長期深耕教育的承諾。

聖祖公司指出，透過獎學金鼓勵學子向學，不僅是對優秀表現的肯定，更承載企業對土地的情感與責任，期盼學生未來學以致用，回饋社會、貢獻金門。公司也秉持「企業走到哪裡，公益就到哪裡」的理念，旗下位於廈門的太祖食品也積極投入公益行動，未來將持續推動獎學金計畫。

此次頒獎典禮於上午10時舉行，由陳緣姿主持，副總經理葉杭、經理洪慶芬，以及獲獎學生與家長共同出席，獎助金額方面，大學組8人、每人5千元；高中組與高職組各8人、每人2500元；國中組10人、每人1200元；國小組20人、每人1000元。 長期投入地方公益的金門聖祖食品公司，今日上午於總公司舉辦第4屆「聖祖自辦獎學金」頒獎典禮，今年共計54位學子獲獎，發出獎學金總額新台幣11萬2千元，涵蓋國小至大學各學制。圖／民眾提供 金門聖祖食品公司今日上午於總公司舉辦第4屆「聖祖自辦獎學金」頒獎典禮，總經理陳緣姿（中）不只頒發獎學金，也贈送每個參加者一份伴手禮。圖／民眾提供 金門聖祖食品公司今日上午在總公司舉辦第4屆「聖祖自辦獎學金」頒獎典禮，總經理陳緣姿（中）、副總經理葉杭（左一）頒獎並與獲獎學子合影。圖／民眾提供