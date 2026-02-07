快訊

動手做冬令營 教育部讓聽、視障生「摸」懂科學原理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
遠哲科學教育基金會主辦「2026年視障生與聽障生動手做學科學冬令營」，邀請視障、聽障學生，透過「動手做」彌補其身體認知上的限制。圖／教育部提供
遠哲科學教育基金會主辦「2026年視障生與聽障生動手做學科學冬令營」，邀請視障、聽障學生，透過「動手做」彌補其身體認知上的限制。圖／教育部提供

教育部國教署日前補助遠哲科學教育基金會主辦「2026年視障生與聽障生動手做學科學冬令營」，舉行為期5天的科學實作課程，邀請視障、聽障學生，透過「動手做」彌補其身體認知上的限制，讓其親身參與科學實驗與探索，培養學習自信和科學素養。

遠哲基金會表示，國中小階段學習往往仰賴五感等多重感官訊息，但科學教育強調透過親身體驗與實作深化理解，對身障生而言，「動手做」是關鍵學習策略之一，教學需投入更多時間與人力，實務推動常面臨挑戰。如何彌補視覺、聽覺與認知上的限制，一直是視障生與聽障生教育的重要課題。

冬令營依學員年段及需求分班，視障學員涵蓋小學一年級至高中三年級，再分為低年級小學班、高年級小學班、國中班及高中班共4班，最多可容納約60名視障生；聽障學員則為小一至小六，分為低年級、中年級及高年級三班，最多約50名學員。並在班級中融入一般生參與，透過多感官教學設計，提升學習成效。

此次課程由彰師大、遠哲科學教育基金會教師及多所大學專家學者共同組成教學團隊，課程以動手做為主軸，涵蓋多項自然科學領域；學員於每次營隊中可接觸15名以上不同教師。每班約15名學員，依活動需求分為4至6組進行，並由大學生擔任隊輔，也能依個別需求提供部分「一生一隊輔」協助。

國教署表示，學員於課堂中透過觸覺與多感官轉化方式，完成各項科學實作，有助於提升身心障礙學生的基礎科學教育品質，盼每一名身心障礙學生都能在多元學習的情境中找到自信與價值。

遠哲科學教育基金會自2009年起推動視障生與聽障生「動手做學科學」班隊計畫，迄今已持續17年。除每年固定辦理大型夏令營與冬令營，也於學期間視需求辦理不定期科學營隊，深耕身障生的科學教育，營隊課程搭配多感官教學設計與充足支持人力，以提升學習效益。

視障 感官 教育部
