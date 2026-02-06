法國東方語言文化學院校長訪台 深化高教合作
教育部近期邀請法國國立東方語言與文化學院校長余曦（Jean-François Huchet）訪台，參訪多所大專校院，促進台、法青年訪問交流和高等教育合作。
教育部今天發布新聞稿指出，余曦所屬的國立東方語言與文化學院（National Institute for Oriental Languages and Civilzations）是一所專門研究西歐以外語言及文史的學府，涵蓋歷史學、人類學、國際關係等人文社會學科，學生人數約8000人，約1/4的學生來自法國之外。
東方語言與文化學院於民國114年與台灣簽署研究講座備忘錄，計畫合作5年，從文化、語言及知識等面向論述台灣新視角。
余曦這次來台參訪台灣大學、台灣師範大學、中央研究院學研機構，探討未來合作方向。教育部次長劉國偉於2月5日與余曦見面，期許透過「青年百億圓夢計畫」等政策，持續鼓勵台灣青年到法國交流，同時也歡迎法國青年來台。
由於余曦身兼法國大學校長協會副主席，劉國偉也期許未來台、法間的大學校長組織，未來能有更多交流的機會。
根據台灣、法國雙方政府統計，目前在法台籍學生共411名，在台法籍學生則有1963名。
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看目標
▪公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」
▪補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡
▪頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言