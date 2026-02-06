法國東方語言文化學院校長訪台 深化高教合作

教育部近期邀請法國國立東方語言與文化學院校長余曦（Jean-François Huchet）訪台，參訪多所大專校院，促進台、法青年訪問交流和高等教育合作。

教育部今天發布新聞稿指出，余曦所屬的國立東方語言與文化學院（National Institute for Oriental Languages and Civilzations）是一所專門研究西歐以外語言及文史的學府，涵蓋歷史學、人類學、國際關係等人文社會學科，學生人數約8000人，約1/4的學生來自法國之外。

東方語言與文化學院於民國114年與台灣簽署研究講座備忘錄，計畫合作5年，從文化、語言及知識等面向論述台灣新視角。

余曦這次來台參訪台灣大學、台灣師範大學、中央研究院學研機構，探討未來合作方向。教育部次長劉國偉於2月5日與余曦見面，期許透過「青年百億圓夢計畫」等政策，持續鼓勵台灣青年到法國交流，同時也歡迎法國青年來台。

由於余曦身兼法國大學校長協會副主席，劉國偉也期許未來台、法間的大學校長組織，未來能有更多交流的機會。

根據台灣、法國雙方政府統計，目前在法台籍學生共411名，在台法籍學生則有1963名。