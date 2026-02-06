私校招生「小聯考」變相篩選學生 教團批教育部成隱形幫凶

每到升學季，不少私立國中自辦「小聯考」篩選學生。全國教師工會總聯合會今天表示，此舉已經嚴重戕害國民教育本質，但教育部卻仍態度消極，儼然就是私校招生亂象的隱形幫凶。

全教總說，現行私立學校法雖有明文規定招生方式，但私校長期以學力偵測、成長營隊、多元競賽等名目變相辦理入學考試，錄取率低至個位數，導致國小教育全面補習化。而教育部則長期採取鴕鳥心態，對外宣稱有監管，但又查而不辦、辦而不重，不願建立嚴謹的變相考招認定標準，僅用不痛不癢的公文代替實質處分。

全教總也表示，日前賴清德總統在台北國際書展致詞時，分享其擔任台南市長期間改善入學亂象的經驗，曾強力要求私校招生採電腦抽籤，確保教育公平性。當行政院、總統府都已展現對教育公共化的支持，但教育部卻連修法的勇氣都沒有，遲遲不願推動私校法第39條、57條修正案，放任私校繼續凌駕於兒童權益之上。

全教總也羅列教育部和地方主管機關3大失職，包括默許私校以各種「營隊」篩選生源，未曾主動界定違法樣態，讓法律漏洞成為私校生財捷徑；再者，教育部與地方政府主管機關握有私校獎補助款、核定員額權力，卻從未針對違法招生的私校祭出減招等重罰，監督權力形同虛設；針對立委已提出的修法版本，教育部不主動排案、不積極遊說，任由小聯考規模逐年擴大。

全教總呼籲盡快修正私校法，讓國民教育回歸線上登記、電腦抽籤、常態編班等常態；教育部也應收起「尊重私校自主」的官僚藉口，停止放任招生亂象；也期盼總統指示行政院，督促教育部儘速完成修法，讓孩子遠離過早的升學地獄。 教育部有意修法根除私中小聯考亂象，因朝野無共識卡關至今。示意圖。圖／AI生成