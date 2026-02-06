私校招生「小聯考」現象 教團籲朝野儘速修法

快訊

中央社／ 台北6日電

近年私立國中小以營隊、學力偵測等方式篩選學生，形成「小聯考」現象，引發各界討論。立法院曾討論修正私校法，但各界意見分歧，全教總今天再度呼籲朝野儘速修法

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布新聞稿指出，私立學校長期以「學力偵測」、「成長營隊」、「多元競賽」等名目，變相入學考試篩選學生，錄取率甚至低到個位數，導致許多學子國小就要開始補習備考。

民主進步黨籍立委林宜瑾等人去年提出私立學校法第39條、第57條條文修正草案，規範私立學校不應以基本學力測驗、各種營隊名義，變相辦理入學考試。

但後續討論中，部分家長團體認為須尊重教育選擇權，私校團體也主張辦學自主，各界意見分歧，導致修法遲遲沒有進度。

全教總理事長侯俊良表示，總統賴清德在擔任台南市長時，就曾展現魄力要求私校採「電腦抽籤」，改善入學亂象。希望政府和朝野立委儘速修法，國民教育階段全面回歸線上登記、電腦抽籤、常態編班，避免影響教育的公共性。

全教總也建議教育主管機關，可透過私校獎補助款、核定員額等行政措施，加強對私校的監督，讓孩童遠離「過早的升學地獄」。

全教總 修法 朝野
相關新聞

私校招生「小聯考」變相篩選學生 教團批教育部成隱形幫凶

每到升學季，不少私立國中自辦「小聯考」篩選學生。全國教師工會總聯合會今天表示，此舉已經嚴重戕害國民教育本質，但教育部卻仍...

5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網一面倒：別跳級

一位媽媽在Dcard發文表示，她在教導小四大寶的數學作業時，5歲小兒子在旁居然能直接回答出正確答案，由於題目並非是簡單、可以瞎猜的，而是需要計算的分數題，因此她相當震驚。

教育部新春揮毫 教長以金文寫「馬」 書法家張炳煌揮毫「平安如意」

農曆年前夕，教育部依往例舉行新春揮毫活動，今年教育部長鄭英耀邀請書法家張炳煌等數十名書法家揮毫。鄭英耀以金文寫「馬」，張...

全台興建潮 美術館的美麗與哀愁

發刊詞

文青養成術／收藏藝術品 鑑賞力是最好的投資

巴賽爾全球藝術市場報告顯示，千禧世代是增長最快的收藏家族群，而約四成四買家為首次進入藝術市場的新收藏者。台灣也有愈來愈多...

美術館轉型 是藝術平權 還是使用者付費？

台中綠美圖開幕前，便有議員呼籲該轉型為須自籌部分經費的行政法人，別成為市政府的「錢坑」。而台灣首間公立現代美術館—北美館...

