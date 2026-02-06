私校招生「小聯考」現象 教團籲朝野儘速修法

近年私立國中小以營隊、學力偵測等方式篩選學生，形成「小聯考」現象，引發各界討論。立法院曾討論修正私校法，但各界意見分歧，全教總今天再度呼籲朝野儘速修法。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布新聞稿指出，私立學校長期以「學力偵測」、「成長營隊」、「多元競賽」等名目，變相入學考試篩選學生，錄取率甚至低到個位數，導致許多學子國小就要開始補習備考。

民主進步黨籍立委林宜瑾等人去年提出私立學校法第39條、第57條條文修正草案，規範私立學校不應以基本學力測驗、各種營隊名義，變相辦理入學考試。

但後續討論中，部分家長團體認為須尊重教育選擇權，私校團體也主張辦學自主，各界意見分歧，導致修法遲遲沒有進度。

全教總理事長侯俊良表示，總統賴清德在擔任台南市長時，就曾展現魄力要求私校採「電腦抽籤」，改善入學亂象。希望政府和朝野立委儘速修法，國民教育階段全面回歸線上登記、電腦抽籤、常態編班，避免影響教育的公共性。

全教總也建議教育主管機關，可透過私校獎補助款、核定員額等行政措施，加強對私校的監督，讓孩童遠離「過早的升學地獄」。