5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網一面倒：別跳級

聯合新聞網／ 綜合報導
幼童示意圖。圖／AI生成
幼童示意圖。圖／AI生成

一位媽媽在Dcard發文表示，她在教導小四大寶的數學作業時，5歲小兒子在旁居然能直接回答出正確答案，由於題目並非是簡單、可以瞎猜的，而是需要計算的分數題，因此她相當震驚。

和丈夫討論後，原PO帶小兒子去鑑定，想看看適不適合接受資優教育，雖然正式報告還未出爐，但據臨床心理師說法，除了測驗剛開始有些題目太簡單，孩子覺得無聊，注意力有點不集中，整體表現都算穩定，且幾乎都答對。

臨床心理師建議，如果孩子有意願的話，可以讓他提前學習，避免學校課業讓他覺得太無趣。網友們也認為可以先學，但不要跳級，「真心建議可以學、但不用提前入學或跳級，知識學習可以超前，但是社會互動幾乎無法超前。同儕互動、社會適應在這階段要與相似生理年齡的比較適合」、「以前我妹有一個小學同學跳級（跳一級），明顯可以感受到他跟其他人玩不來、朋友不多」、「可以先學，但不要跳級，學校教育除了智力之外，人格的養成也很重要」。

世界各地的「跳級神童」時有所聞，南韓神童白江賢（音譯）年僅10歲就跳級考上高中，然而只讀了一學期就退學，其父控訴孩子在學校遭遇嚴重霸凌，校方卻沒有作為，因此退學；中國大陸的張炘煬16歲就成為博士生，卻與社會格格不入，即使成年、博士畢業，仍無固定工作。

即使智力跟得上跳級的學業，「神童」的心智年齡仍比同班同學小，容易陷入人際關係問題。台灣的江璟亮是全台第一位被英國門薩協會認證為「智商高達160以上的天才」，自幼在家自學，直到13歲破格錄取紐約大學，成為校史上最年輕學生，才真正接觸到校園生活，教授也提醒他不要透漏真實年齡，幸好江璟亮外表與身材超齡，同學們是事後看新聞才知道他的來歷。

種種案例來看，情商發展、人格培養、同儕交際和智商一樣重要，不論何種情況都不該揠苗助長，要協助孩子選擇最適合的環境，Dcard原PO最後表示，會結合專業意見和孩子本身意願再評估下一步。

資優生 年齡 人際關係 數學 霸凌
