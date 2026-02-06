教育部新春揮毫 教長以金文寫「馬」 書法家張炳煌揮毫「平安如意」
農曆年前夕，教育部依往例舉行新春揮毫活動，今年教育部長鄭英耀邀請書法家張炳煌等數十名書法家揮毫。鄭英耀以金文寫「馬」，張炳煌則提「平安如意」。張炳煌也說，逾30年前與時任內政部長許水德推動揮毫寫春聯，教育部已是最具指標性的活動，也代表教育體系沒有忘記書法。
鄭英耀打趣表示，張炳煌才是專家，「我們這種就是跑龍套，純粹大家高興。」他也說，當壓力大、心情鬱卒時就會寫書法紓解壓力，愉快時也會拿起毛筆寫字，但自己並非書法家，純粹是將毛筆當原子筆、鋼筆。
鄭英耀說，過去老師都教學生要會「永字八法」，「但我書法皆空，不會寫。」也鼓勵同仁，毛筆變化多樣，線條能自由自在、隨心所欲，普羅大眾也能拿起筆玩一玩。
張炳煌則表示，教育首長熟稔書法、願意推廣，對文化藝術有所助益，約莫37年前，與時任內政部長許水德一起推行將民俗文化結合書法，並邀請數名書法家一起努力，才有了如今的揮毫活動。
張炳煌說，十幾年過去，教育部已是最具有指標性的活動之一，最大的意義也在於教育體系沒有忘記書法、沒有忘記傳統文化的根基，希望明年還能繼續用書法迎接新的一年。
鄭英耀師承當代水墨畫家黃光男，擅長毛筆字、勤練書法，自成一體，最鍾「上善若水」之意涵。其擔任中山大學校長期間曾展出並義賣收藏，其中不乏趙無極、鄭善禧等名家作品，並將義賣所得全數捐贈中山大學校務基金。
