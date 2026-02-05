聽新聞
文青養成術／收藏藝術品 鑑賞力是最好的投資

聯合報／ 本報記者陳宛茜
新手收藏家可先上藝博會官網「做功課」，尋找適合自己風格的畫作。記者陳宛茜／攝影
新手收藏家可先上藝博會官網「做功課」，尋找適合自己風格的畫作。記者陳宛茜／攝影

巴賽爾全球藝術市場報告顯示，千禧世代是增長最快的收藏家族群，而約四成四買家為首次進入藝術市場的新收藏者。台灣也有愈來愈多年輕世代想投入藝術市場，但許多新手藏家對於如何入手藝術品感到猶豫甚至害怕。中華民國畫廊協會理事長陳菁螢表示，啟動藝術收藏前，買家應該先建立美學知識體系，開始參觀美術館、畫廊或藝博會，在欣賞的過程中確立自己喜歡的風格，「鑑賞力是最好的投資。」

陳菁螢表示，培養鑑賞力的第一步是「多參觀」、第二步則是「交朋友」。她指出，如果能認識一些已有藝術資產概念的資深藏家，便能透過互相交流了解藝術市場如何運作，可以更快地從單純收藏藝術品晉升到擁有藝術資產的觀念。此外，聽藝術講座也是加速晉級絕招。

收藏藝術的第一年，買家通常根據自己喜愛或裝飾需求購買藝術品。陳菁螢建議，有心投資藝術的人，第二年便可以開始統計資產與成本，制訂完善與清晰的預算表，評估自己每年可以拿出多少預算購買藝術品，「有規畫的藏家更容易買到好作品」。她建議，年輕人入手第一件藝術品的預算是一千美金，稍具資產者則是一萬美金。

購買藝術品，直接跟藝術家買？還是跟畫廊買？陳菁螢建議跟畫廊買，雖然藝術家直銷會比較便宜，但畫廊會提供售後服務與公開展出紀錄，對於藏家較有保障。

許多新手藏家進畫廊會怯場，而藝博會的「畫山畫海」又常讓人迷失。陳菁螢表示，如今畫廊或藝博會都會將完整的展品圖片放入官方網站，建議買家先上網路「做功課」，先找到適合自己風格的畫作，再上藝博會或畫廊現場鑑定。「藝術品的構圖其實是有節奏的，太緊張太強烈或太灰暗都會影響買主。」她建議藏家，第一件入手的藝術品最好是能跟自己或居家的風格搭配，毋須在意增值問題。

