首屆「台灣新加坡哥倫布AI國際教育計畫」 正式啟航

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
透過「大手牽小手」的跨國學習旅程，期盼為偏鄉學童植入走向世界的基因。圖／東海大學提供
透過「大手牽小手」的跨國學習旅程，期盼為偏鄉學童植入走向世界的基因。圖／東海大學提供

在AI人工智慧浪潮席捲全球的此刻，教育才是競爭力的來源。為讓台灣偏鄉學童走向世界，首屆「2026年台灣新加坡哥倫布AI國際教育計畫」正式啟航，16位偏鄉學童前往新加坡，展開英語、AI與國際文化的沉浸式學習。

游榮吉教育基金會執行長沈中元表示，走過60所偏鄉小學，看到的從來不是孩子能力不足，而是缺乏一條「看得見、走得通的國際學習路徑」。

新北市游榮吉教育基金會與東海大學，攜手青年永續領導力發展協會、台灣新媒體科技與教育協會共同發起的「2026年台灣新加坡哥倫布AI國際偏鄉教育計畫」，連日來在新加坡國立管理大學、新加坡南洋理工大學，隆重舉行國際論壇與座談參訪。

論壇匯聚多位來自台灣、新加坡與東南亞的重要教育實務者與學者，包括新加坡南洋理工大學國立教育學院副院長陳志銳、國立暨南國際大學東南亞學系教授陳佩修、東海大學副校長張嘉修、公事處處長黃兆璽、泰國教育中心主任謝宗順、國立臺灣師範大學張少熙與何康國特聘教授。

以及來自新北市偏鄉學校的興南國小校長曾長麗、山佳國小校長林秀雲、坪林國小主任廖季瑄、深坑國小校長李春芳；並有青年永續領導力發展協會理事長周學鏵和南洋理工大學藝術學院副教授王怡璇等人共同參與。共同探討在數位時代如何運用AI用英語縮短城鄉差距，為偏鄉學童打造通往世界的「哥倫布航線」。

沈中元指出，「哥倫布計畫」是以「科技×英語學習×國際文化交流」為三大核心，協助孩子翻轉學習視野，也實踐游榮吉教育基金會董事長游仲堅長期推動教育平權的承諾。

對成立僅一年的基金會而言，也代表「從理念走向世界」的重要里程碑。他進一步強調，真正的翻轉並非單向的資源輸入，而是雙向視野的開展，讓孩子與世界更靠近。

張少熙指出，高等教育不只是知識的堡壘，更應是對社會負責的行動者。透過這場「大手牽小手」的跨國學習旅程，期盼為偏鄉學童植入「走向世界」的基因，讓教育平權不再只是口號，而是一條正在延伸的航線，也讓世界看見台灣教育的韌性與溫度。

張嘉修闡述大學如何成為跨國永續發展的推進引擎，並指出透過USR計畫的長期投入，高等教育將成為偏鄉學童最穩定、也最具系統性的支持力量。陳志銳亦聚焦「高等教育如何成為偏鄉教育的韌性支柱」。

「從孔子行腳到哥倫布計畫，把孩子從偏鄉帶出來。」黃兆璽回顧過去在台師大推動「孔子行腳」偏鄉計畫，是讓大學生走進偏鄉、學會付出；今日在東海大學推動「哥倫布計畫」，則是要把孩子帶出來。他強調：「世界要先被孩子看見，學習才會重新發光。」

黃兆璽也分享《台灣偏鄉學生學習溫度調查報告》，指出偏鄉仍有23.2%的學生處於「學習低溫」或無感狀態，其中，數學與英文被列為「高溫警戒區」，成為主要學習壓力來源。

他強調，當學習失溫時，解方往往不在課本之內，而在圍牆之外。哥倫布計畫堅持帶孩子走向國際，讓課本知識與真實世界產生連結，重新點燃學習動機。

陳佩修指出，新加坡作為東南亞的經濟核心，擁有高度成熟且具國際競爭力的教育體系，可成為台灣孩子邁向國際的重要跳板。

駐新加坡代表童振源大使，亦肯定本次論壇對偏鄉教育所帶來的深遠意義，指出新加坡擁有最佳的教育體制，透過論壇交流，與實際安排偏鄉、弱勢孩子在新加坡學習，實踐「教育外交」的具體展現。

何康國指出，面對AI時代來臨，要持續推動美感教育以及藝術體驗，才能增強認知的能力，從而活用科技、面對世界未來的變化。

國際論壇匯聚多位來自台灣、新加坡與東南亞的重要教育實務者與學者。東海大學提供
國際論壇匯聚多位來自台灣、新加坡與東南亞的重要教育實務者與學者。東海大學提供
台灣新加坡哥倫布AI國際教育計畫啟航，16位偏鄉學童前往新加坡展開沉浸式學習。東海大學提供
台灣新加坡哥倫布AI國際教育計畫啟航,16位偏鄉學童前往新加坡展開沉浸式學習。東海大學提供
哥倫布計畫以「科技×英語學習×國際文化交流」為三大核心，協助孩子翻轉學習視野。東海大學提供
哥倫布計畫以「科技×英語學習×國際文化交流」為三大核心,協助孩子翻轉學習視野。東海大學提供

偏鄉教育 新加坡 東海大學
