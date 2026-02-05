卓榮泰參觀台北國際書展 與花蓮光復鄉師生互動
行政院長卓榮泰今天參觀台北國際書展，與花蓮光復鄉4所學校師生互動，並致贈「精選之星」適齡讀物與圖書兌換券，希望大家都能玩得盡興、看得快樂，買到喜歡的書籍。
卓榮泰下午由文化部長李遠、行政院副秘書長阮昭雄、行政院發言人李慧芝、立委陳培瑜等人陪同，參觀台北國際書展。
卓榮泰第一站前往中小學生讀物選介館，與包括光復商工、光復國中、富源國中、太巴塱國小，4所光復鄉學校師生互動。他關切光復鄉受災復原狀況，鼓勵學生們多使用文化幣。
他指出，閱讀越多，生活就會越豐富、越快樂，他看到許多小朋友買到書後都十分興奮。
卓榮泰致贈學生們中小學「精選之星」適齡讀書與裝有圖書兌換券的紅包，希望大家能找到喜歡的書，快快樂樂地帶回家。他說，書展最大的意義是希望大家都能玩得盡興、看得快樂、買到豐富的書籍。
隨後卓榮泰陸續參觀泰國主題國館、文學書區、客家委員會、公民書區、原民會、台灣漫畫館等攤位，了解出版現狀，並自掏腰包購買多本書籍。
文化部表示，今年書展期間持續推出「寒假趣書展」活動，邀請全台各級機關學校、課後輔導中心、自學團體組隊參觀書展，並補助符合教育部偏遠、極偏、特偏學校定義學生參觀書展所需的費用。
考量去年樺加沙颱風對花蓮縣光復鄉造成嚴重災情，文化部特別邀請光復鄉光復商工、光復國中、富源國中、太巴塱國小師生參觀台北國際書展，並致贈每所學校一套中小學生讀物選介「精選之星」適齡讀物，每位學生可獲得1張中小學生讀物選介館的圖書兌換券。
