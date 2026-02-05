「從後勤走向前線」 嘉藥藥學系赴日體驗第一線防災醫療

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
嘉藥藥學系學生在日本八王子藥技中心進行藥師見習。記者謝進盛／翻攝
體驗他國第一線防災醫療，嘉南藥理科技大學藥學系師生近日前往日本東京八王子藥劑中心，展開為期一個月實務實習，體會台、日「從後勤走向前線」觀念差異，讓學生們對藥師社會責任有更深層體悟。

嘉藥科大這次是由經教育部「學海築夢計畫」經費支持，由藥學系教授王四切帶領大五學生姚宥安、朱錸德及陳翔裕於1月19日至2月20日遠赴日本。此次研習不僅讓學生深入了解日本健保藥局運作，更參與「日本緊急醫療救護所」實戰訓練，親身體驗日本藥師在防災體系中角色，希望藉由觀摩他山之石，培育具備國際視野專業藥師。

學生們實習期間，發現台日藥師在災害應變上顯著差異，在台灣藥師多定位為後勤藥品管理；日本藥師則是緊急醫療團隊的核心成員，需深入第一線提供災民緊急藥物並指導用藥。這種「從後勤走向前線」的差異，讓學生們對藥師社會責任，有了更深層體悟。

在緊急醫療救護所訓練中，日方模擬真實災害情境，嚴格考驗醫療人員臨場反應與團隊協作。

首次參與演練學生姚宥安分享，日本對於防災演練的重視令人敬佩，演練結束後，馬上進行檢討，便立即修正重來，務求完美。台灣與日本同處地震帶，防災意識至關重要，這次經驗讓他了解藥師在災難發生時，絕對能與醫療團隊並肩作戰，發揮比想像中更大力量，

藥學系教授王四切表示，藥學教育不能只侷限於課本與實驗室，更要走入現場、放眼國際，透過海外實習計畫。此次赴日實習，學生們不僅精進專業知識，更在跨文化衝擊下，激發對藥師專業的熱情與使命感。期許學生能將日本「防災視同作戰」嚴謹態度帶回台灣。

日本藥師需深入第一線提供災民緊急藥物並指導用藥。記者謝進盛／翻攝
日本緊急醫療救護所實戰訓練，讓嘉藥藥學生感受到本日人謹慎嚴謹一面。記者謝進盛／翻攝
日本緊急醫療救護所實戰訓練，讓嘉藥藥學生感受到本日人謹慎嚴謹一面。記者謝進盛／翻攝

