書展購入「失控的焦慮世代」 鄭英耀籲正視青少年3C影響

中央社／ 台北5日電
《失控的焦慮世代》探討「以手機為主的童年」對青少年心理健康的影響。(圖／中央社)
教育部鄭英耀今天參觀2026台北國際書展，現場選購「失控的焦慮世代」及多本與媒體素養、台灣歷史有關的書籍，呼籲家長們一同正視3C產品對青少年的影響、假訊息等議題。

鄭英耀今天走訪書展推廣閱讀，他形容一本書就像一名不會說話的老師，總在某個不經意的時刻給予人們啟發和力量。教育部每年都編列至少新台幣3500萬元預算，補助公共圖書館購置最新圖書和電子資源，滿足不同族群的需求。

鄭英耀也分享今天購買的書單，包括「失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫」，這本書由美國紐約大學教授海德特（JonathanHaidt）撰寫，回應數位環境下青少年所面臨的心理健康挑戰。特別推薦親子在春節期間一同閱讀相關書籍，探討如何在3C使用與身心健康間取得平衡。

另外，鄭英耀也推薦「暗數據：被看到、被聽到、被測量到的，往往不是真凶」一書，提醒大眾在資訊爆炸的時代，應具備思辨與查證的能力，避免被片面資訊或假訊息所迷惑。

鄭英耀在書展選購的書還包括「台灣人的歷史：若林正丈拆解台灣躊躇又持續變動的國族認同」、「同理心的創造力：療癒敏感自我、人際關係與世界的實用技巧」等，呼籲各界一同關注歷史理解、心理健康、人際關係、媒體素養等議題。

鄭英耀也推薦民眾參觀國家圖書館展位，透過解謎互動遊戲，了解館藏重要文獻與手稿。寒假期間正是親子一同走進國際書展，共同參與這場年度知識盛宴的好機會，透過翻閱書頁，開啟孩子對未來世界的無限想像。

鄭英耀 人際關係 圖書館 青少年 親子 3C 假訊息 教育部
缺人又缺錢學校難進用身障教職員 花蓮縣府編列經費助解套

身心障礙者權益保障法規定公私立機關須進用一定比例身障員工，花蓮部分學校反映，因滿編或身障教職員不好找而受罰。花蓮縣教育處...

首屆台灣哥倫布偏鄉計畫登場 16位偏鄉童赴新加坡學習

為讓台灣偏鄉學童走向世界，首屆「台灣新加坡哥倫布 AI 國際教育計畫」正式啟航。16位偏鄉學童2日至6日前往新加坡，展開...

311大地震15周年 橘色惡魔3月演奏續寫台日友情

適逢311東日本大地震15周年，也是台日友情相互扶持的重要里程碑，日本京都橘高校吹奏樂部近30位121期畢業學長姊們，懷...

想得太美 AI聯盟延伸高中 教師不認同

教育部近來力推推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，根據本報掌握，TAICA研議將學程向下延伸至高中，不...

AI聯盟上路1年半 立委：教部仍未了解學生背景

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，據統計，一一四學年第一學期維持五十五校參與，共十門課...

