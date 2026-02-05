書展購入「失控的焦慮世代」 鄭英耀籲正視青少年3C影響

教育部長鄭英耀今天參觀2026台北國際書展，現場選購「失控的焦慮世代」及多本與媒體素養、台灣歷史有關的書籍，呼籲家長們一同正視3C產品對青少年的影響、假訊息等議題。

鄭英耀今天走訪書展推廣閱讀，他形容一本書就像一名不會說話的老師，總在某個不經意的時刻給予人們啟發和力量。教育部每年都編列至少新台幣3500萬元預算，補助公共圖書館購置最新圖書和電子資源，滿足不同族群的需求。

鄭英耀也分享今天購買的書單，包括「失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫」，這本書由美國紐約大學教授海德特（JonathanHaidt）撰寫，回應數位環境下青少年所面臨的心理健康挑戰。特別推薦親子在春節期間一同閱讀相關書籍，探討如何在3C使用與身心健康間取得平衡。

另外，鄭英耀也推薦「暗數據：被看到、被聽到、被測量到的，往往不是真凶」一書，提醒大眾在資訊爆炸的時代，應具備思辨與查證的能力，避免被片面資訊或假訊息所迷惑。

鄭英耀在書展選購的書還包括「台灣人的歷史：若林正丈拆解台灣躊躇又持續變動的國族認同」、「同理心的創造力：療癒敏感自我、人際關係與世界的實用技巧」等，呼籲各界一同關注歷史理解、心理健康、人際關係、媒體素養等議題。

鄭英耀也推薦民眾參觀國家圖書館展位，透過解謎互動遊戲，了解館藏重要文獻與手稿。寒假期間正是親子一同走進國際書展，共同參與這場年度知識盛宴的好機會，透過翻閱書頁，開啟孩子對未來世界的無限想像。