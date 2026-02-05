缺人又缺錢學校難進用身障教職員 花蓮縣府編列經費助解套

身心障礙者權益保障法規定公私立機關須進用一定比例身障員工，花蓮部分學校反映，因滿編或身障教職員不好找而受罰。花蓮縣教育處今年編列530萬元，人事處也建置人才庫媒合學校聘用人力，待預算審議通過後就可上路。

為保障身障者工作權，這項法令規定公立機關學校員工總數34人以上須聘用身心障礙者比例3%，私立67人以上聘用1%，即公家機關滿34人至少須聘一名身心障礙者，未達標準須繳納差額補助費。

花蓮縣府教育處長翁書敏表示，學校員額以教師人數最多，其次是職員或者計畫型的約聘雇人員，但有時員額滿編，要增額聘用身障人士必須自籌經費，或者身障教職員人力不好找，無法符合法規，罰金或者外加員額費用，都由學校辦公費支應，縣內約有1成左右學校，曾因進用身障人員不足受罰，尤其教職員人數較多的大校最困擾。

翁書敏說，教育處今年預編530萬元，約10名人力，供各校申請，以外加員額進用身障人員；人事處也建置人才庫，媒合學校，協助解決「缺人又缺錢」的問題，目前已有兩校提出申請，待縣府總預算通過後就可執行。

縣議員楊華美說，過去一年多來，她在多場校長會議都聽見學校反映這個問題，認為這是長期存在的制度問題。她從去年5月起在議會提出質詢，要求縣府跨局處合作，盤點人力需求並媒合就業資源，不僅能讓學校符合法定進用需求，也為身心障礙者更多合適且穩定工作，樂見縣府從善如流，讓學校不需要再單打獨鬥，透過相關規畫，可以創造雙贏。