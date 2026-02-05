快訊

美中仍稱霸！2025億萬富豪國別榜出爐 台灣51人擠進前十

台股下單眉角多！券商理專揭最兇猛時刻：容易被洗出去 3大保命符曝

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

缺人又缺錢學校難進用身障教職員 花蓮縣府編列經費助解套

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮部分學校因缺錢、缺人，難以符合進用身心障礙人士的規定，縣府編列經費並建置人才庫協助學校解套。示意圖與新聞無關、本報資料照片
花蓮部分學校因缺錢、缺人，難以符合進用身心障礙人士的規定，縣府編列經費並建置人才庫協助學校解套。示意圖與新聞無關、本報資料照片

身心障礙者權益保障法規定公私立機關須進用一定比例身障員工，花蓮部分學校反映，因滿編或身障教職員不好找而受罰。花蓮縣教育處今年編列530萬元，人事處也建置人才庫媒合學校聘用人力，待預算審議通過後就可上路。

為保障身障者工作權，這項法令規定公立機關學校員工總數34人以上須聘用身心障礙者比例3%，私立67人以上聘用1%，即公家機關滿34人至少須聘一名身心障礙者，未達標準須繳納差額補助費。

花蓮縣府教育處長翁書敏表示，學校員額以教師人數最多，其次是職員或者計畫型的約聘雇人員，但有時員額滿編，要增額聘用身障人士必須自籌經費，或者身障教職員人力不好找，無法符合法規，罰金或者外加員額費用，都由學校辦公費支應，縣內約有1成左右學校，曾因進用身障人員不足受罰，尤其教職員人數較多的大校最困擾。

翁書敏說，教育處今年預編530萬元，約10名人力，供各校申請，以外加員額進用身障人員；人事處也建置人才庫，媒合學校，協助解決「缺人又缺錢」的問題，目前已有兩校提出申請，待縣府總預算通過後就可執行。

縣議員楊華美說，過去一年多來，她在多場校長會議都聽見學校反映這個問題，認為這是長期存在的制度問題。她從去年5月起在議會提出質詢，要求縣府跨局處合作，盤點人力需求並媒合就業資源，不僅能讓學校符合法定進用需求，也為身心障礙者更多合適且穩定工作，樂見縣府從善如流，讓學校不需要再單打獨鬥，透過相關規畫，可以創造雙贏。

身障者 人力 花蓮
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

身障車免牌照稅規定 鬆綁

鳳山國中江詠恩護送身障長輩過馬路 陳其邁公開表揚「最好的榜樣」

身障大學生休退學率逐年上升 審計部要教育部改善

影／搶身障名額！印度男子為上醫學院疑自殘砍斷腳踝

相關新聞

311大地震15周年 橘色惡魔3月演奏續寫台日友情

適逢311東日本大地震15周年，也是台日友情相互扶持的重要里程碑，日本京都橘高校吹奏樂部近30位121期畢業學長姊們，懷...

想得太美 AI聯盟延伸高中 教師不認同

教育部近來力推推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，根據本報掌握，TAICA研議將學程向下延伸至高中，不...

AI聯盟上路1年半 立委：教部仍未了解學生背景

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，據統計，一一四學年第一學期維持五十五校參與，共十門課...

2026「畫家畫玉山」畫作徵選活動起跑

玉山銀行秉持深愛這片美麗家園及重視人文藝術的初衷，舉辦2026「畫家畫玉山」 繪畫徵件活動，本次共設置國際組、社會組及學生組三大組別，並提供首獎最高新臺幣100萬元獎金，邀請國內外熱愛繪畫的藝術人士及

教育部AI聯盟研議延伸至高中　擬用多元選修課 教師批想法「太美好」

教育部於全台55所大專校院推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，本報掌握，TAICA研議延伸至高中，教育...

教部AI聯盟上路一年半仍未了解學生科系　立委籲要更積極

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，根據教育部數據，114學年第一學期維持55校參與，課...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。