快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

311大地震15周年 橘色惡魔3月演奏續寫台日友情

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
橘色惡魔於2023 高雄夢時代踩街演出。文化總會／提供
橘色惡魔於2023 高雄夢時代踩街演出。文化總會／提供

適逢311東日本大地震15周年，也是台日友情相互扶持的重要里程碑，日本京都橘高校吹奏樂部近30位121期畢業學長姊們，懷抱著對音樂的熱情與對台灣的深厚情感，以「橘色友誼 Alumni Band（校友樂團）」之名再次集結，自發性籌劃於今年3月來台演出。

玉山銀行與文化總會支持下，此行將與台北市立建國高中樂旗聯隊跨國交流，並於3月11日舉辦2026來台音樂會，預計2月10日開始售票，用音樂續寫台日友情。

文總說明，本次來台音樂會主題命名為「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」，意為「橘色羈絆、橘色的情誼」，紀念橘高校吹奏樂部每一次來台灣，都一點一滴加深台日友情。

連續5年榮獲全日本行進管樂大賽金賞的橘高校吹奏樂部，2022年首次受邀來台，成為史上第一個登上台灣國慶大會的國外表演團體；翌年更在高雄夢時代、台北西門町舉辦盛大的踩街遊行，並首度登上國家音樂廳舞台舉辦單獨售票音樂會，成功在台掀起一陣「橘色旋風」。

連續兩年都參與其中的，正是121期的成員。「好想再和大家一起演出，回到那閃閃發光的高中時光！」指揮鎌田ゆりな表示，她在退役後經常懷抱著期盼，這次能和熟悉的夥伴們再次前往最喜愛的台灣演出，內心感到無比幸福。

歷經2次台灣遠征的鎌田，深刻感受到即使語言不通，心靈也能透過音樂緊緊相連，「台灣之行是我一生難忘的回憶，雖然這次是26人的編制，但我們會展現出不輸給大編制的氣勢，為大家帶來明亮且能量滿滿的舞台！」

去年自學校畢業後，121期成員們以校友樂團身分再次聚首，在玉山銀行大力支持與文總協助下，促成此次來台，今年3月將與勇奪2025 WAMSB世界樂旗大賽冠軍的建中樂旗聯隊交流，以學長姊的身分分享經驗，傳遞對音樂的熱情。

恰逢311東日本大地震15周年，為感謝當年台灣朋友向日本伸出援手，橘高校吹奏樂部121期校友樂團也特別選在3月11日舉辦「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情 2026來台音樂會」，向一路上支持他們的台灣粉絲獻上最誠摯的感謝，盼透過音樂，讓這份台日友情得以延續、歷久彌新。

橘高校吹奏樂部教練島奈央也再度感謝台灣向日本伸出友誼的手，即使15年光陰流轉，這份深厚情誼始終感念於心。

島奈央表示：「回望這15年的歷程，我深深感受到日本與台灣之間的友誼羈絆更加深厚與堅定。若能透過這次的演出，哪怕只是一點點，將這份感謝及對兩國友誼長存的祝福傳達給大家，我將感到無比幸福。」

玉山銀行 日本 高校
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電3奈米增熊本廠 陳冠廷：台灣矽盾升級為「分散式防禦網路」

日本降雪增至38死413傷 本週假日恐再迎大雪

強大AI！人在日本的武德宮主委被AI警報嚇醒…跨海還原火警現場

新春機票促銷 國泰航飛日本可再折抵588元

相關新聞

311大地震15周年 橘色惡魔3月演奏續寫台日友情

適逢311東日本大地震15周年，也是台日友情相互扶持的重要里程碑，日本京都橘高校吹奏樂部近30位121期畢業學長姊們，懷...

想得太美 AI聯盟延伸高中 教師不認同

教育部近來力推推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，根據本報掌握，TAICA研議將學程向下延伸至高中，不...

AI聯盟上路1年半 立委：教部仍未了解學生背景

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，據統計，一一四學年第一學期維持五十五校參與，共十門課...

2026「畫家畫玉山」畫作徵選活動起跑

玉山銀行秉持深愛這片美麗家園及重視人文藝術的初衷，舉辦2026「畫家畫玉山」 繪畫徵件活動，本次共設置國際組、社會組及學生組三大組別，並提供首獎最高新臺幣100萬元獎金，邀請國內外熱愛繪畫的藝術人士及

教育部AI聯盟研議延伸至高中　擬用多元選修課 教師批想法「太美好」

教育部於全台55所大專校院推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，本報掌握，TAICA研議延伸至高中，教育...

教部AI聯盟上路一年半仍未了解學生科系　立委籲要更積極

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，根據教育部數據，114學年第一學期維持55校參與，課...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。