311大地震15周年 橘色惡魔3月演奏續寫台日友情

適逢311東日本大地震15周年，也是台日友情相互扶持的重要里程碑，日本京都橘高校吹奏樂部近30位121期畢業學長姊們，懷抱著對音樂的熱情與對台灣的深厚情感，以「橘色友誼 Alumni Band（校友樂團）」之名再次集結，自發性籌劃於今年3月來台演出。

在玉山銀行與文化總會支持下，此行將與台北市立建國高中樂旗聯隊跨國交流，並於3月11日舉辦2026來台音樂會，預計2月10日開始售票，用音樂續寫台日友情。

文總說明，本次來台音樂會主題命名為「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」，意為「橘色羈絆、橘色的情誼」，紀念橘高校吹奏樂部每一次來台灣，都一點一滴加深台日友情。

連續5年榮獲全日本行進管樂大賽金賞的橘高校吹奏樂部，2022年首次受邀來台，成為史上第一個登上台灣國慶大會的國外表演團體；翌年更在高雄夢時代、台北西門町舉辦盛大的踩街遊行，並首度登上國家音樂廳舞台舉辦單獨售票音樂會，成功在台掀起一陣「橘色旋風」。

連續兩年都參與其中的，正是121期的成員。「好想再和大家一起演出，回到那閃閃發光的高中時光！」指揮鎌田ゆりな表示，她在退役後經常懷抱著期盼，這次能和熟悉的夥伴們再次前往最喜愛的台灣演出，內心感到無比幸福。

歷經2次台灣遠征的鎌田，深刻感受到即使語言不通，心靈也能透過音樂緊緊相連，「台灣之行是我一生難忘的回憶，雖然這次是26人的編制，但我們會展現出不輸給大編制的氣勢，為大家帶來明亮且能量滿滿的舞台！」

去年自學校畢業後，121期成員們以校友樂團身分再次聚首，在玉山銀行大力支持與文總協助下，促成此次來台，今年3月將與勇奪2025 WAMSB世界樂旗大賽冠軍的建中樂旗聯隊交流，以學長姊的身分分享經驗，傳遞對音樂的熱情。

恰逢311東日本大地震15周年，為感謝當年台灣朋友向日本伸出援手，橘高校吹奏樂部121期校友樂團也特別選在3月11日舉辦「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情 2026來台音樂會」，向一路上支持他們的台灣粉絲獻上最誠摯的感謝，盼透過音樂，讓這份台日友情得以延續、歷久彌新。

橘高校吹奏樂部教練島奈央也再度感謝台灣向日本伸出友誼的手，即使15年光陰流轉，這份深厚情誼始終感念於心。

島奈央表示：「回望這15年的歷程，我深深感受到日本與台灣之間的友誼羈絆更加深厚與堅定。若能透過這次的演出，哪怕只是一點點，將這份感謝及對兩國友誼長存的祝福傳達給大家，我將感到無比幸福。」