推人權與轉型正義教育 教育部邀校長踏查不義遺址
教育部推動人權與轉型正義教育，近日邀集高中校長一同踏查綠島的「不義遺址」，鼓勵以柔性、開放的方式回應公共議題，形塑支持人權、尊重多元和反思歷史的行動。
教育部今天發布新聞稿指出，委託彰化縣員林高中舉辦的「綠島人權歷史踏查與教育推廣」研習活動，近期邀集高中職校長一同前往綠島踏查，親臨白色恐怖時期政治受難者曾遭關押、審訊的歷史場域。
綠島在白色恐怖時，長期用於關押政治犯、思想犯，保存了監獄等「不義遺址」，在東華大學歷史系教授陳進金的講解下，校長們深入了解威權統治的背景，以及對個人生命與社會結構造成的影響。
教育部指出，轉型正義不僅是歷史回顧，更是當代教育須持續回應的公共課題。期盼藉由實務經驗交流，形成支持人權、尊重多元與反思歷史的教育行動，培養學生對歷史的敏感度與對當前社會的責任感。
