快訊

NBA／勇士、老鷹達成2換1交易！送走庫明加、希爾德 換回波爾辛吉斯

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

推人權與轉型正義教育 教育部邀校長踏查不義遺址

中央社／ 台北5日電

教育部推動人權與轉型正義教育，近日邀集高中校長一同踏查綠島的「不義遺址」，鼓勵以柔性、開放的方式回應公共議題，形塑支持人權、尊重多元和反思歷史的行動。

教育部今天發布新聞稿指出，委託彰化縣員林高中舉辦的「綠島人權歷史踏查與教育推廣」研習活動，近期邀集高中職校長一同前往綠島踏查，親臨白色恐怖時期政治受難者曾遭關押、審訊的歷史場域。

綠島在白色恐怖時，長期用於關押政治犯、思想犯，保存了監獄等「不義遺址」，在東華大學歷史系教授陳進金的講解下，校長們深入了解威權統治的背景，以及對個人生命與社會結構造成的影響。

教育部指出，轉型正義不僅是歷史回顧，更是當代教育須持續回應的公共課題。期盼藉由實務經驗交流，形成支持人權、尊重多元與反思歷史的教育行動，培養學生對歷史的敏感度與對當前社會的責任感。

人權 綠島 教育部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

特教加給調升「先核定卻晚生效」 師嘆：特師是二等公民？

北市失業家庭子女學費補助開跑 最高35800優於中央補助

助大專校院改善身心障礙學生友善環境 教育部兩年補助8520萬

身障大學生休退學率逐年上升 審計部要教育部改善

相關新聞

想得太美 AI聯盟延伸高中 教師不認同

教育部近來力推推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，根據本報掌握，TAICA研議將學程向下延伸至高中，不...

AI聯盟上路1年半 立委：教部仍未了解學生背景

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，據統計，一一四學年第一學期維持五十五校參與，共十門課...

2026「畫家畫玉山」畫作徵選活動起跑

玉山銀行秉持深愛這片美麗家園及重視人文藝術的初衷，舉辦2026「畫家畫玉山」 繪畫徵件活動，本次共設置國際組、社會組及學生組三大組別，並提供首獎最高新臺幣100萬元獎金，邀請國內外熱愛繪畫的藝術人士及

教育部AI聯盟研議延伸至高中　擬用多元選修課 教師批想法「太美好」

教育部於全台55所大專校院推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，本報掌握，TAICA研議延伸至高中，教育...

教部AI聯盟上路一年半仍未了解學生科系　立委籲要更積極

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，根據教育部數據，114學年第一學期維持55校參與，課...

「丟臉說、看不起」引發眾多學者抨擊 吳誠文致歉：無怨言

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議拋出學界「丟臉說」，引發學術界熱議，本周在國科會記者會上又再度拋出「看不起說」引發眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。