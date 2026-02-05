青少年每天用3C逾7小時 民團推數位素養漫畫

數位科技時代下，台少盟觀察，青少年每日使用數位工具時間逾7小時，更有過半數自認因此情緒焦慮，台少盟攜手超商共同發布數位防護漫畫，培養青少年數位素養。

台灣少年權益與福利促進聯盟今天召開記者會宣布，攜手全家便利商店啟動數位防護計畫，並於會中分享青少年在數位環境中面臨的風險與需求。

台少盟副秘書長張祐嘉指出，台少盟進行「青少年數位使用樣貌觀察」，聚焦「演算法焦慮與影響」、「個資與網路隱私」、「職場手機使用界線」3大面向，蒐集青少年的使用經驗與意見。

張祐嘉表示，根據觀察，青少年平均每日花費超過7小時使用數位工具，若扣除睡眠時間，幾乎有一半的時間都身處在數位世界中，也有63.2%受到演算法影響使用網路的習慣。逾半數青少年自認，演算法推薦機制使其出現「滑到停不下來」、睡眠不足、情緒焦慮等影響，顯示數位平台已逐步侵蝕青少年身心健康。

至於青少年使用網路最常碰到的狀況中，最常見是收到疑似詐騙訊息、連結假帳號，其次是收到不舒服的性暗示或騷擾，以及在網路上遭謾罵或肉搜，也有近3成青少年不知如何調整數位使用隱私權設定，有個資暴露風險。

張祐嘉也說，調查顯示，有63.2%的青少年表示父母及師長鮮少主動與其討論數位使用相關規範，當在網路上遭遇不舒服或可疑狀況時，有21.7%的青少年選擇向朋友訴說，也有23%期盼能向師長或家長求助。實際上多數成人並未主動與青少年討論相關議題，凸顯跨世代對話與共同培力的重要性。

調查更顯示，有近5成兒少希望透過可自行操作的互動遊戲、漫畫或圖像來獲取數位安全資訊。

為回應青少年需求，台少盟與全家攜手啟動數位防護計畫，將數位素養與權益議題轉化為青少年容易理解的內容，發行「滑手機前先想一下！你的數位安全指南」漫畫，預計印製1萬冊，提供政府部門、教育現場使用，並在台北國際書展進行推廣，擴大社會對青少年數位安全議題的關注與討論。

台少盟指出，後續計畫將漫畫內容遊戲化，推出4款互動遊戲，讓青少年在操作中體驗不同數位情境的判斷與應對方式。遊戲內容將納入3場青少年工作者培訓論壇，協助教師與輔導人員掌握教材運用。

台少盟表示，今年第2季將舉辦一場青少年數位安全大型論壇，提供跨領域交流平台，並結合全家便利商店資源，逐步將教材與遊戲推廣至職場，串連家庭、校園與工作場域，建立完整的青少年數位防護支持系統。