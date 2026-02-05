首屆台灣哥倫布偏鄉計畫登場 16位偏鄉童赴新加坡學習

為讓台灣偏鄉學童走向世界，首屆「台灣新加坡哥倫布 AI 國際教育計畫」正式啟航。16位偏鄉學童2日至6日前往新加坡，展開英語、AI 與國際文化的沉浸式學習。游榮吉教育基金會執行長沈中元說「走過 60 所偏鄉小學，看到的從來不是孩子能力不足，而是缺乏一條看得見、走得通的國際學習路徑。」

新北市游榮吉教育基金會與東海大學，攜手青年永續領導力發展協會、台灣新媒體科技與教育協會共同發起「2026台灣新加坡哥倫布 AI 國際偏鄉教育計畫」，歷經2年籌劃，協助16位偏向學童走出台灣，遠赴新加坡學習英文與A I課程。

另外，多位來自台灣、新加坡與東南亞的重要教育實務者與學者，3、4日則到新加坡國立管理大學、新加坡南洋理工大學隆重舉行國際論壇與座談參訪，共同探討在數位時代如何運用 AI 用英語縮短城鄉差距，為偏鄉學童打造通往世界的「哥倫布航線」。

沈中元指出，「哥倫布計畫」是以「科技、英語學習、國際文化交流」為三大核心，協助孩子翻轉學習視野，對成立僅1年的基金會而言，也代表「從理念走向世界」的重要里程碑。他強調，「真正的翻轉並非單向的資源輸入，而是雙向視野的開展，讓孩子與世界更靠近。」

台灣師範大學張少熙指出，高等教育不只是知識的堡壘，更應是對社會負責的行動者。透過這場「大手牽小手」的跨國學習旅程，期盼為偏鄉學童植入「走向世界」的基因，讓教育平權不只是口號，而是一條正在延伸的航線，也讓世界看見台灣教育的韌性與溫度。

東海大學副校長張嘉修闡述大學如何成為跨國永續發展的推進引擎，他指出透過 USR 計畫的長期投入，高等教育將成為偏鄉學童最穩定、也最具系統性的支持力量。新加坡南洋理工大學教育學院副院長陳志銳亦聚焦「高等教育如何成為偏鄉教育的韌性支柱」。

東海大學公事處處長黃兆璽分享「台灣偏鄉學生學習溫度調查報告」指出偏鄉仍有 23.2% 的學生處於「學習低溫」或無感狀態，其中數學與英文被列為「高溫警戒區」，成為主要學習壓力來源。他強調，當學習失溫時，解方往往不在課本之內，而在圍牆之外。哥倫布計畫堅持帶孩子走向國際，讓課本知識與真實世界產生連結，重新點燃學習動機。

駐新加坡代表童振源大使肯定本次論壇對偏鄉教育所帶來的深遠意義，指出新加坡擁有最佳的教育體制，透過論壇交流與實際安排偏鄉、弱勢孩子在新加坡學習，實踐「教育外交」的具體展現。