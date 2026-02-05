快訊

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

首屆台灣哥倫布偏鄉計畫登場 16位偏鄉童赴新加坡學習

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
為讓台灣偏鄉學童走向世界，首屆「台灣新加坡哥倫布 AI 國際教育計畫」正式啟航。16位偏鄉學童前往新加坡，展開英語、AI 與國際文化的沉浸式學習。圖／東海大學提供
為讓台灣偏鄉學童走向世界，首屆「台灣新加坡哥倫布 AI 國際教育計畫」正式啟航。16位偏鄉學童前往新加坡，展開英語、AI 與國際文化的沉浸式學習。圖／東海大學提供

為讓台灣偏鄉學童走向世界，首屆「台灣新加坡哥倫布 AI 國際教育計畫」正式啟航。16位偏鄉學童2日至6日前往新加坡，展開英語、AI 與國際文化的沉浸式學習。游榮吉教育基金會執行長沈中元說「走過 60 所偏鄉小學，看到的從來不是孩子能力不足，而是缺乏一條看得見、走得通的國際學習路徑。」

新北市游榮吉教育基金會與東海大學，攜手青年永續領導力發展協會、台灣新媒體科技與教育協會共同發起「2026台灣新加坡哥倫布 AI 國際偏鄉教育計畫」，歷經2年籌劃，協助16位偏向學童走出台灣，遠赴新加坡學習英文與A I課程。

另外，多位來自台灣、新加坡與東南亞的重要教育實務者與學者，3、4日則到新加坡國立管理大學、新加坡南洋理工大學隆重舉行國際論壇與座談參訪，共同探討在數位時代如何運用 AI 用英語縮短城鄉差距，為偏鄉學童打造通往世界的「哥倫布航線」。

沈中元指出，「哥倫布計畫」是以「科技、英語學習、國際文化交流」為三大核心，協助孩子翻轉學習視野，對成立僅1年的基金會而言，也代表「從理念走向世界」的重要里程碑。他強調，「真正的翻轉並非單向的資源輸入，而是雙向視野的開展，讓孩子與世界更靠近。」

台灣師範大學張少熙指出，高等教育不只是知識的堡壘，更應是對社會負責的行動者。透過這場「大手牽小手」的跨國學習旅程，期盼為偏鄉學童植入「走向世界」的基因，讓教育平權不只是口號，而是一條正在延伸的航線，也讓世界看見台灣教育的韌性與溫度。

東海大學副校長張嘉修闡述大學如何成為跨國永續發展的推進引擎，他指出透過 USR 計畫的長期投入，高等教育將成為偏鄉學童最穩定、也最具系統性的支持力量。新加坡南洋理工大學教育學院副院長陳志銳亦聚焦「高等教育如何成為偏鄉教育的韌性支柱」。

東海大學公事處處長黃兆璽分享「台灣偏鄉學生學習溫度調查報告」指出偏鄉仍有 23.2% 的學生處於「學習低溫」或無感狀態，其中數學與英文被列為「高溫警戒區」，成為主要學習壓力來源。他強調，當學習失溫時，解方往往不在課本之內，而在圍牆之外。哥倫布計畫堅持帶孩子走向國際，讓課本知識與真實世界產生連結，重新點燃學習動機。

駐新加坡代表童振源大使肯定本次論壇對偏鄉教育所帶來的深遠意義，指出新加坡擁有最佳的教育體制，透過論壇交流與實際安排偏鄉、弱勢孩子在新加坡學習，實踐「教育外交」的具體展現。

駐新加坡代表童振源大使（左5）肯定本次論壇對偏鄉教育所帶來的深遠意義，是實踐「教育外交」的具體展現。圖／東海大學提供。
駐新加坡代表童振源大使（左5）肯定本次論壇對偏鄉教育所帶來的深遠意義，是實踐「教育外交」的具體展現。圖／東海大學提供。
多位來自台灣、新加坡與東南亞的重要教育實務者與學者，3、4日到新加坡國立管理大學、新加坡南洋理工大學隆重舉行國際論壇與座談參訪。圖／東海大學提供
多位來自台灣、新加坡與東南亞的重要教育實務者與學者，3、4日到新加坡國立管理大學、新加坡南洋理工大學隆重舉行國際論壇與座談參訪。圖／東海大學提供
為讓台灣偏鄉學童走向世界，首屆「台灣新加坡哥倫布 AI 國際教育計畫」正式啟航。16位偏鄉學童前往新加坡，展開英語、AI 與國際文化的沉浸式學習。圖／東海大學提供
為讓台灣偏鄉學童走向世界，首屆「台灣新加坡哥倫布 AI 國際教育計畫」正式啟航。16位偏鄉學童前往新加坡，展開英語、AI 與國際文化的沉浸式學習。圖／東海大學提供

偏鄉教育 新加坡 東海大學
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

諾貝爾經濟學獎得主東海大學開講 從財務金融角度面對氣候變遷

羽球／亞洲團體賽 中華女團首戰完封新加坡闖8強

美國政府與歐洲疏遠？瓦德富爾：美仍是德國和歐洲最重要的伙伴

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 小摩喊金價衝6,300美元

相關新聞

想得太美 AI聯盟延伸高中 教師不認同

教育部近來力推推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，根據本報掌握，TAICA研議將學程向下延伸至高中，不...

AI聯盟上路1年半 立委：教部仍未了解學生背景

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，據統計，一一四學年第一學期維持五十五校參與，共十門課...

2026「畫家畫玉山」畫作徵選活動起跑

玉山銀行秉持深愛這片美麗家園及重視人文藝術的初衷，舉辦2026「畫家畫玉山」 繪畫徵件活動，本次共設置國際組、社會組及學生組三大組別，並提供首獎最高新臺幣100萬元獎金，邀請國內外熱愛繪畫的藝術人士及

教育部AI聯盟研議延伸至高中　擬用多元選修課 教師批想法「太美好」

教育部於全台55所大專校院推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，本報掌握，TAICA研議延伸至高中，教育...

教部AI聯盟上路一年半仍未了解學生科系　立委籲要更積極

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，根據教育部數據，114學年第一學期維持55校參與，課...

「丟臉說、看不起」引發眾多學者抨擊 吳誠文致歉：無怨言

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議拋出學界「丟臉說」，引發學術界熱議，本周在國科會記者會上又再度拋出「看不起說」引發眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。