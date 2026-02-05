AI聯盟上路1年半 立委：教部仍未了解學生背景

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，據統計，一一四學年第一學期維持五十五校參與，共十門課、六一○九人次選修。立委指出，人數成長是好事，但教育部至今仍未統計修課學生就讀的原科系，這牽涉聯盟未來開設的課程類型，以及是否能對準學生需求，建議教育部要更積極。

對此，教育部表示，研議自一一四學年度第二學期起，蒐集增列聯盟學校、學系及學生修讀情形等資料。

國民黨籍立委葛如鈞表示，目前有不少人文社科背景的大學生參與，但多面臨課程難度高、棄修比例也較高的狀況，因此，了解學生的背景，會牽涉到課程清單是否真能對準學生需求，包括是否要增加入門基礎、應用課程，又或是需要更深入專業領域等。建議教育部要更積極，畢竟要知己知彼才能打勝仗。

葛如鈞也提到，部分聯盟學校修讀人數僅個位數，若學校已具備相關課程、資源則無可厚非，若沒有相關課程又缺乏推動量能，教育部有必要加以了解原因。

東海大學校長張國恩表示，聯盟部分課程確實比較難或達研究所等級，東海大學除了鼓勵學生上課、配有協同教師，也另外再安排助教協助；學生是否願意修課，評估也與學校氛圍有關，東海已將ＡＩ課程列為必修，多能提升學生再修讀相關課程意願。

但張國恩也提醒，國內不少大學不缺優秀的ＡＩ師資、課程，學生原先校內就有不錯的課程，自然無需再修讀聯盟課程，若能對準非理工背景學生需求，相信滲透率會更好。